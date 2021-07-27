潘孟安施政報告副議長敲槌不給問 女議員飆罵髒話

疫情影響，屏東縣議會昨復會，縣長潘孟安今施政報告，潘孟安從經濟紓困、防疫措施到疫苗施打說明，未料潘孟安施政報告結束後，副議長無黨籍盧文瑞說，防疫優先，議員們之後有各處室業務報告15分鐘質詢、還有個人總質詢時間，隨即敲下議事槌，宣布今天散會，留下在場議員們錯愕，縣議員蔣月惠更怒飆髒話，縣議員陳揚說，副議長突襲式不讓議員發問，質疑程序有問題。

國民黨籍縣議員陳揚說，議會突襲式不讓議員發言，真的很錯愕遭突襲，停會2個多月，有很多急迫性問題，包括，馬上要開學，老師打疫苗情況，之後能不能正常上學等問題都要詢問，今天不能馬上問到縣長，「錯愕又生氣」。

陳揚說，他有詢問議會流程承辦人員，針對程序部分，主席有權利宣告散會，但地方自治法規定，縣長報告完後，議員是可以有質詢時間，地治法與議會程序是否有相衝突，需要請議會說明清楚，「延會兩個月，議員發聲管道都沒了，如何對民意交代？」

國民黨籍縣議員唐玉琴也一臉錯愕，她說，縣長施政報告今天在講疫情，她也有第二劑疫苗施打時程問題要問縣長，但副議長就以大家有業務報告個人15分鐘，與總質詢40分鐘時間，就敲下槌子，「真的很錯愕」，但也只能尊重主席主持風格。

蔣月惠說，她一早8點就來，副議長剝奪、藐視議員的質詢權益，放任不管，她下午要到議會正門口靜坐抗議。