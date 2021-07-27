快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潘孟安施政報告副議長敲槌不給問 女議員飆罵髒話

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今到議會施政報告，未料施政報告結束後，副議長盧文瑞（後）竟宣布散會，在場議員們相當錯愕。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今到議會施政報告，未料施政報告結束後，副議長盧文瑞（後）竟宣布散會，在場議員們相當錯愕。記者劉星君／攝影

疫情影響，屏東縣議會昨復會，縣長潘孟安今施政報告，潘孟安從經濟紓困、防疫措施到疫苗施打說明，未料潘孟安施政報告結束後，副議長無黨籍盧文瑞說，防疫優先，議員們之後有各處室業務報告15分鐘質詢、還有個人總質詢時間，隨即敲下議事槌，宣布今天散會，留下在場議員們錯愕，縣議員蔣月惠更怒飆髒話，縣議員陳揚說，副議長突襲式不讓議員發問，質疑程序有問題。

國民黨籍縣議員陳揚說，議會突襲式不讓議員發言，真的很錯愕遭突襲，停會2個多月，有很多急迫性問題，包括，馬上要開學，老師打疫苗情況，之後能不能正常上學等問題都要詢問，今天不能馬上問到縣長，「錯愕又生氣」。

陳揚說，他有詢問議會流程承辦人員，針對程序部分，主席有權利宣告散會，但地方自治法規定，縣長報告完後，議員是可以有質詢時間，地治法與議會程序是否有相衝突，需要請議會說明清楚，「延會兩個月，議員發聲管道都沒了，如何對民意交代？」

國民黨籍縣議員唐玉琴也一臉錯愕，她說，縣長施政報告今天在講疫情，她也有第二劑疫苗施打時程問題要問縣長，但副議長就以大家有業務報告個人15分鐘，與總質詢40分鐘時間，就敲下槌子，「真的很錯愕」，但也只能尊重主席主持風格。

蔣月惠說，她一早8點就來，副議長剝奪、藐視議員的質詢權益，放任不管，她下午要到議會正門口靜坐抗議。

潘孟安 疫苗 疫情

延伸閱讀

2021屏東電影節 魏德聖擔任電影節大使

2021屏東電影節開麥啦 導演「魏德聖」擔任電影節大使

柔道／別吵楊勇緯屏東或台中之光？ 盧秀燕：反正都台灣之光

屏東水果口罩遭中國業者仿冒 潘孟安籲勿上當

相關新聞

鄭怡靜奪銅牌網路掀政治口水戰 金牌教練的家人說話了

出身台南的桌球選手鄭怡靜在奧運摘銅，卻引發台南不同政治勢力的網路大戰，繼昨晚有網友在PTT上發文炮轟台南市政府，並批市長...

奧運熱政壇跟風搶聲量 經濟艙風暴後蔡英文連續加油文掃陰霾

東京奧運雖因疫情延期一年、又在嚴格防疫中舉行，21日開賽以來熱度依舊高漲，選手們在日本打得火熱，全台民眾也陷入奧運風潮中，許多政治人物手刀跟上這波熱度，發文高呼為台灣選手加油，不僅帶動整體賽事的討論度，也為自己的網路聲量添上一筆。

潘孟安施政報告副議長敲槌不給問 女議員飆罵髒話

疫情影響，屏東縣議會昨復會，縣長潘孟安今施政報告，潘孟安從經濟紓困、防疫措施到疫苗施打說明，未料潘孟安施政報告結束後，副...

鄭怡靜轉籍北市爆出是因台南收場館 陳亭妃：心很痛

來自台南的鄭怡靜拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，但隨後PTT上就有人爆掛「台南市府剝奪桌球資源、逼鄭怡靜轉籍北市」，...

鄭怡靜奪銅地方吵翻天 黃偉哲：大家的意見我都聽到了

來自台南的鄭怡靜與宜蘭的林昀儒拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，但網路上卻傳出批評台南市政府過去未善盡照顧桌球選手的聲...

遭點名密集布局桃園 江啟臣：報導子虛烏有

媒體報導國民黨主席江啟臣及幕僚布局明年選舉，密集到桃園拜會地方要角。江啟臣今天接受廣播媒體專訪時表示，報導子虛烏有，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。