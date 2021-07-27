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鄭怡靜轉籍北市爆出是因台南收場館 陳亭妃：心很痛

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃在臉書表示心很痛。圖／取自陳亭妃臉書
民進黨立委陳亭妃在臉書表示心很痛。圖／取自陳亭妃臉書

來自台南的鄭怡靜拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，但隨後PTT上就有人爆掛「台南市府剝奪桌球資源、逼鄭怡靜轉籍北市」，痛批台南市政府將桌球館委外經營，剝奪桌球訓練資源，讓一手培育鄭怡靜的教練林忠雄含恨而終，鄭怡靜也不得不遷籍台北。曾任台南桌球委員會主委、民進黨立委陳亭妃在臉書指出，她並不是沒有去向市府反應過桌球館的經營問題，市府堅持委外，「決定權不在我們，我們也相當無奈，就難過。」

陳亭妃指出，她與教練、選手們認識那麼久了，看到他們場館被收走，沒球可練，卻無能為力為他們爭取場館，真的心很痛。她能做的，就是在林忠雄老師在外面弄場館時，找資源、設備時，給予協助。

陳亭妃表示，在擔任主委期間，台南的桌球選手或教練有需要，能幫上忙的，她敢說每一件事都有做好，這我相信林老師的學生及家人都可以替我證明，我絕不是只掛名掛好看的主委。「今天台南市給予選手的待遇，在六都中是最差的，市府真的應該好好想想該如何從待遇部分做檢討修正，才能為我們台南留住好選手。」

陳亭妃 民進黨 奧運

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