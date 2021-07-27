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「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

捷克贈台3萬劑疫苗 民進黨團：友台力量提升

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

捷克政府將捐贈3萬劑疫苗給台灣，讓捷克成為立陶宛和斯洛伐克後，第3個送疫苗給台灣的中東歐國家。民進黨立法院黨團開「善的循環持續，友台力量提升」，用捷克語說「謝謝」，並指出，我國曾贈捷克布拉格市上百萬片口罩、和自動化口罩生產線等給捷克，台灣過去對國際社會無私奉獻，得到善的回應、循環。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，捷克的參議院議長已經在推特上預告，從原本的兩萬劑疫苗加碼到三萬劑，這是善的循環，台灣過去對國際社會無私奉獻付出，得到善的回應，去年四月跟捷克發表的防疫合作聯合聲明提到，防疫物資研發的合作推動，得到具體呈現，也曾捐贈布拉格市口罩和自動化口罩生產線，讓捷克快速生產，也展現台灣「Can Help」。

羅致政說，從捷克參議院、眾議院到內閣，都看到友台力量，很多國家都受到中國壓力，但都抗拒，防疫合作也是外交支持，立陶宛也持續 展現友誼，在立陶宛主辦的2021年國際物理奧林匹亞競賽成績揭曉，立陶宛不僅以Taiwan稱呼台灣代表隊，更放上中華民國國旗，從疫苗到國際賽事，全世界都用各種不同形式表達支持。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，我國贈口罩給全世界各地，沒希望回報，但在疫情緊張時，各國紛紛支援台灣，「德不孤必有鄰」，謝謝各國給台灣的照顧。

捷克 口罩 疫苗

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