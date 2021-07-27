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防疫表現民調50.3％六都第一 侯友宜：防疫中沒有贏家

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今日前往板橋湳興公有市場關心降級後首日狀況。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日前往板橋湳興公有市場關心降級後首日狀況。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜在防疫表現的最新民調中居於六都首位，他表示對於民調高低都虛心接受，最重要是面對疫情戰爭沒有贏家，市府團隊不斷謙卑、反省與檢討，並記取疫情帶來的血淋淋教訓。

台灣民意基金會根據防疫表現的最新民調顯示，20歲以上的台灣人眼中，侯友宜是50.3％高居第一，再來是柯文哲的30.4％，接著才依序是陳其邁、盧秀燕、鄭文燦及黃偉哲。

侯友宜認為，台灣面對這場防疫付出了血淋淋的代價，這之中沒有人是贏家、都是輸家，市府團隊不斷謙卑地面對疫情，同時反省跟檢討如何把疫情控制得更好，要用這樣態度努力且務實的做事。

侯友宜強調，面對民調高低與否，市府團隊都虛心接受，但更重要的是記取這些血淋淋的教訓，因此一定要更戒慎恐懼，好好把疫情守好。

新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

疫情 侯友宜 民調

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