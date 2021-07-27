快訊

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克將贈台3萬劑疫苗 蔡英文感謝：民主國家善的循環

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。(本報資料照片)
蔡英文總統。(本報資料照片)

捷克政府經內閣會議決議，宣布將捐贈台灣3萬劑疫苗，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，誠摯感謝捷克政府的及時協助，並感謝捷克國會及民間對台灣的溫暖支持。這也再次彰顯，台灣與捷克不僅是自由民主道路上的堅實夥伴，更是患難見真情的好朋友。

張惇涵表示，在去年疫情之初，台捷雙方即在去年4月1日共同簽署「台捷防疫合作聯合聲明」，就防疫經驗與物資展開交流合作，台灣也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩及口罩機等防疫醫療物資。而捷克參議院則是在今年4月28日首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。

張惇涵表示，捷克也是繼立陶宛、斯洛伐克後，第三個歐盟成員國宣布捐贈疫苗予台灣。誠如捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）所說，「因為台灣過去在疫情中曾幫助捷克。這是一份回報，也展現捷克政府對台灣的支持」。

張惇涵說，這份對台灣的溫暖支持，除了讓台灣人民備受感動，也再次彰顯出，民主國家間相互扶持的「善的循環」。而我國政府相關部門也將持續與捷克政府密切聯繫，進行後續工作事宜。

捷克 張惇涵 疫情

延伸閱讀

羅嘉翎踢回東奧銅牌 蔡英文：今晚「+0」振奮了全台灣

行政院追加購買3600萬劑莫德納 蔡英文：緊盯出貨進度

蔡英文追加莫德納 孫大千質疑狼來了：官網沒下單訊息

蔡英文關心大陸河南災情 在野黨立委表示肯定

相關新聞

第四輪疫苗預約今起開放 指揮中心14時最新說明

新冠疫苗施打意願登記與預約系統，今起開放第四輪預約，時間從7月27日上午10時起至7月29日中午12時截止，施打時間預計...

遭點名密集布局桃園 江啟臣：報導子虛烏有

媒體報導國民黨主席江啟臣及幕僚布局明年選舉，密集到桃園拜會地方要角。江啟臣今天接受廣播媒體專訪時表示，報導子虛烏有，甚至...

捷克贈台3萬劑疫苗 民進黨團：友台力量提升

捷克政府將捐贈3萬劑疫苗給台灣，讓捷克成為立陶宛和斯洛伐克後，第3個送疫苗給台灣的中東歐國家。民進黨立法院黨團開「善的循...

防疫表現民調50.3％六都第一 侯友宜：防疫中沒有贏家

新北市長侯友宜在防疫表現的最新民調中居於六都首位，他表示對於民調高低都虛心接受，最重要是面對疫情戰爭沒有贏家，市府團隊不...

捷克將贈台3萬劑疫苗 蔡英文感謝：民主國家善的循環

捷克政府經內閣會議決議，宣布將捐贈台灣3萬劑疫苗，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，誠摯感謝捷克...

藍營批將友邦當國產疫苗白老鼠 綠營：不要繼續黑國產

國民黨今開記者會批外交部將要採購沒有國際認證的高端疫苗送給友邦，批評將友邦當成白老鼠。民進黨立法院黨團回批，外交部目前只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。