藍營批將友邦當國產疫苗白老鼠 綠營：不要繼續黑國產

國民黨今開記者會批外交部將要採購沒有國際認證的高端疫苗送給友邦，批評將友邦當成白老鼠。民進黨立法院黨團回批，外交部目前只是在調查友邦需求，疫苗的外交協助是兩廂情願，若友邦願意來合作，又經過科學認證，得到更多友邦國內衛生單位支持，不就更加證明國產疫苗是安全有效的？「國民黨在國內黑國產疫苗就算了，還要再國際上繼續黑」。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，台灣對國際社會奉獻，無論是口罩或疫苗，絕對是在能力範圍內做最好角色，從疫苗外交來看，如果國產疫苗有效、可行，當然有能力來捐，且要捐東西給友邦，也要得到當地政府認同支持，據他了解，外交部初步是調查邦交國是否有疫苗需求意願。

羅致政說，若我國疫苗供應有餘，別的國家又能接受，會創造雙贏局面，有助邦交，且也要通過友邦相關衛生規範、緊急授權等，國民黨不要隨意指控是白老鼠，國內黑國產就算了，還要在國際上黑國產，要把國際認證摧毀，他非常不以為然，很多國家願意接受國產疫苗，代表有效、安全性。

民進黨立委鄭運鵬說，很難想像國民黨從去年疫情爆發到現在，都把台灣看得一無是處，去年援助美日友邦的口罩時，國民黨就說趁疫情做大外宣，當作是政治宣傳，今年接受美國日本等國疫苗協助，又說成是乞丐，對國民黨來說，台灣既不能幫其他國家，也不能接受其他國家支援，只能依賴中國心態。

鄭運鵬說， 國產疫苗有能力對外支援，協助國際早日脫離疫情影響，是重要任務，在野黨不要再扯後腿，對台灣非常不利、不健康，甚至是孤立台灣的政策。