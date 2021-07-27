影／疫情警戒降二級首日 幼兒園復課
今起疫情警戒降至二級，在家照顧孩子多時的家長相當期待可把孩子送托，依據教育部規定，八成以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園、未施打疫苗或接種未滿十四天者，首次提供服務前應提供三日內快篩或PCR檢驗陰性證明。
針對復課後的規範，新北市表示，為降低容留人數，每1.2平方公尺1名學生的標準提升到每2.25平方公尺，且需張貼留容人數公告；密閉空間及無對外窗戶空間一率不開放，開放也要固定座位，非該班教室學生不得進入、加強環境清消，並口、面罩雙罩保護。
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