降級「健康碼」該上場了 王任賢：相信唐鳳的才智

全台今天迎來睽違69天的降級，各地開始出現人潮。預防群聚感染，台北市長柯文哲日前盼推台版疫苗護照，擬將打滿兩劑疫苗且滿14天的民眾，註記在悠遊卡裡；而中華民國防疫學會理事長王任賢認為，新冠疫苗接種黃卡需要資訊化，此時是規劃「健康碼」的最佳時機，憑政委唐鳳的才智一定可以很快上線。

王任賢直言，指揮中心從最一開始的排斥檢驗，再來到阻擋疫苗，與不效仿大陸的防疫作為，以致停滯不前。像是大陸的「健康碼」的概念，可被視為通行證，將個人健康資訊存在手機裡面，進入公共場所一刷，能否順利進入一翻兩瞪眼，更維護相關場所安全。

「土方法控制疫情、限制行動是錯誤的。」王任賢說，健康的人能夠去公共場所，政府該積極建構健康碼，裡面可包含疫苗黃卡以外的其他訊息，例如體溫、核酸篩查、抗體檢驗，及其他需防範的傳染病資訊。

台灣早已擁有使用健康碼的籌碼，王任賢說，健保署、各大醫院的旅遊門診可以整合、連線，成為國內通行的門票，將來甚至可以運用在國際上的簽證用途。

降級之後補教、幼托，與長照等機構須檢附篩檢陰性證明才有營業資格，王任賢指出，健康碼隨時更新資料，可取代紙本發放證明的耗費時間。

事實上，健保署近期也在積極整合「新冠病毒篩檢結果」及「預防接種資訊」，利用健保快易通查詢至社區篩檢站或醫院篩檢的結果，也能查詢疫苗接種狀況，不必都仰賴三日內的陰性證明，但作為真正的疫苗護照使用，努力仍有努力的空間，得先取得國際的認同，才有辦法推行。

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