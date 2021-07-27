同島不同命？教團揭全台五縣市高中師還打不到疫苗

今天是疫情降為二級警戒的第一天，目前高中以下教師已陸續開始接種疫苗，為復課做準備。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）卻指出，全台竟還有苗栗、南投、宜蘭、花蓮、嘉義市等五個縣市，至今仍未規畫及公告高中職教師的疫苗施打期程，嚴重影響學生受教權益。

全中教表示，新課綱上路，高中職第一線教師正承受著前所未有的教學壓力，遺憾教育部及政府未察覺高中職學生暑期各項教學需求急切性，甚至還有縣市遲未規畫讓高中職教師施打疫苗，呼籲教育部及疫情指揮中心，應考量不同學習階段的教育需求，要求這五縣市疫苗施打日期必須盡速公告，比照其他各縣市在七月底前完成第一劑疫苗施打。

每年暑假，是不少高職學生衝刺技能檢定的關鍵時刻，今年多因疫延期，至今還沒有恢復練習。全中教表示，疫情警戒降為二級，教育部同意學校恢復實作技能、專題實習及選手培訓等相關課程，回到學校實習工廠練習，高中職教師也願意返校指導學生，才能協助學生順利通過各項術科檢定。

全中教表示，請教育部務必重視高中生現階段，實作課程補強的獨特需求性，務必在七月底前讓全台各縣市高中職教師接種第一劑疫苗；另考量明年1月底學生即將面臨考招新制，也應盡快完成高中學生疫苗施打的期程規劃，並在 BNT 疫苗到貨後，就可盡快開始施打。

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