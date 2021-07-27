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陳建仁稱台是防疫典範 孫大千：像打安慰劑幫高端背書

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖/截自孫大千臉書
圖/截自孫大千臉書

前副總統陳建仁昨天在臉書肯定台灣經過去70天抗疫，保住防疫典範的地位。前立委孫大千今在臉書揶揄，陳繼上次用安慰劑幫高端疫苗背書後，現在又來帶風向想上演「自吹自擂自爽自嗨」戲碼？

孫大千質疑，若不是因一群愚蠢無知民代和官員打開台灣防疫山海關，台灣人民根本不需承受這70天第一波本土疫情，陳建仁難道以為輕描淡寫就可把責任一筆帶過？

孫大千表示，台灣R值之所以逐步縮小，是因台灣實施三級警戒，台灣人民展現高度自制，是台灣人民幫政府收拾爛攤子，民進黨政府有什麼功勞？

孫大千說，在過去70天，殘酷的疫情拆穿民進黨政府長期以來超前部署的謊言，要疫苗沒疫苗，要病房沒病房，要快篩沒快篩，要醫療器材沒醫療器材，這麼多「豐功偉績」，陳建仁為什麼連提都不敢提？

孫大千指出，全球各大外媒如北韓，都把台灣當成驕傲自大的防疫負面教材，引以為戒，陳建仁現在還有臉吹噓台灣「保住防疫典範」？

孫大千 陳建仁 高端疫苗

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