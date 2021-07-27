快訊

第4輪已開放！不用再等疫苗簡訊了 直接上預約平台預約就成功

東奧桌球／男單首戰輕騎過關 林昀儒晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指揮中心：雙北以外 各縣市疫情降為「中低級」

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／摘自指揮中心直播畫面
圖／摘自指揮中心直播畫面

本土疫情持續趨緩，今天是全國警戒調降的第一天，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，目前除了雙北外，各縣市疫情均調降為「中低」等級，請雙北持續就防疫作為，加強疫調和匡列作業。

陳宗彥今天在全國防疫會議後記者會指出，疫情警戒調降後，相關管制措施會陸續鬆綁，提醒各縣市政府密切注意鬆綁措施後的後續效應，鬆綁規範也務必落實規範執行。

陳宗彥也說，會中請各縣市政府衛生機關，持續強化病患收治轉送及衣料照護能量整備，就未來可能發生變異株疫情因應，對於疫情爆發後，各地方一起努力的整備也要持續。

陳宗彥說，目前新增本土病例仍以雙北維多，占74%，存有零星感染源、待釐清個案及群聚事件，顯示社區仍有存有隱形傳播鏈，請雙北政府持續留意疫情警戒降級後，人流回升、民眾交活動會增加，對疫情影響要提早因應。

疫情 記者會

延伸閱讀

明降疫情警戒 蘇揆要求各部會嚴格落實防疫指引

點名首長民代「別去公祭」 陳宗彥：作為防疫表率

獨／邊境檢疫人員心死！5大問題控指揮中心只會踢皮球

颱風淹水避難沒口罩怎辦？陳時中：生命安全第一

相關新聞

第四輪疫苗預約今起開放 指揮中心14時最新說明

新冠疫苗施打意願登記與預約系統，今起開放第四輪預約，時間從7月27日上午10時起至7月29日中午12時截止，施打時間預計...

指揮中心：雙北以外 各縣市疫情降為「中低級」

本土疫情持續趨緩，今天是全國警戒調降的第一天，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，目前除了雙北外，各縣市疫情均調...

網傳南市剝奪桌球資源逼鄭怡靜轉籍北市 鄭父暫不回應

老家台南歸仁鄭怡靜與宜蘭的林昀儒，昨晚以直落4擊敗法國隊，拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，市長黃偉哲前往轉播現場祝賀...

造冊後遲未等到疫苗 陳宗彥：專案和預約可雙軌進行

中華郵政日前表示，目前正在跟交通部爭取，將郵局窗口人員排入第7類施打對象。但有基層反映，行政院秘書長在會議裁示郵局窗口人...

陳建仁稱台是防疫典範 孫大千：像打安慰劑幫高端背書

前副總統陳建仁昨天在臉書肯定台灣經過去70天抗疫，保住防疫典範的地位。前立委孫大千今在臉書揶揄，陳繼上次用安慰劑幫高端疫...

捷克將捐贈我國疫苗 外交部指示駐處保持密切聯繫

捷克將捐贈給台灣3萬劑疫苗，外交部今天表示，對於過程中協助我方的捷克政府衛生、外交各相關部門、參議院議長韋德齊（Milo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。