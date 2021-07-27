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指揮中心：雙北以外 各縣市疫情降為「中低級」
本土疫情持續趨緩，今天是全國警戒調降的第一天，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，目前除了雙北外，各縣市疫情均調降為「中低」等級，請雙北持續就防疫作為，加強疫調和匡列作業。
陳宗彥今天在全國防疫會議後記者會指出，疫情警戒調降後，相關管制措施會陸續鬆綁，提醒各縣市政府密切注意鬆綁措施後的後續效應，鬆綁規範也務必落實規範執行。
陳宗彥也說，會中請各縣市政府衛生機關，持續強化病患收治轉送及衣料照護能量整備，就未來可能發生變異株疫情因應，對於疫情爆發後，各地方一起努力的整備也要持續。
陳宗彥說，目前新增本土病例仍以雙北維多，占74%，存有零星感染源、待釐清個案及群聚事件，顯示社區仍有存有隱形傳播鏈，請雙北政府持續留意疫情警戒降級後，人流回升、民眾交活動會增加，對疫情影響要提早因應。
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