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第4輪已開放！不用再等疫苗簡訊了 直接上預約平台預約就成功

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第四輪疫苗預約今起開放 指揮中心14時最新說明

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠疫苗施打意願登記與預約系統，今起開放第四輪預約，時間從7月27日上午10時起至7月29日中午12時截止，施打時間預計自7月30日至8月6日止，本輪接種AZ疫苗，對象包含1983年12月31日(含)以前出生之民眾、宜蘭縣/基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者，約144萬人，預約成功後將陸續收到簡訊。最新預約情況，指揮中心臨時記者會將於下午2點召開，由指揮官陳時中親自說明，屆時將提供直播。

指揮中心日前揭露，有3批莫德納疫苗將於7月29日至8月6日屆效，若縣市針對7月31日後尚未規劃接種的疫苗，將於7月28日調回中央，避免浪費。陳時中也表示，地方政府都有完整計畫，回收是備用計畫，會每天維持密切聯繫，一旦與計劃不同，需要中央消化以免疫苗過其實，就會啟動備用計畫，加速施打疫苗。此外繼先前美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克捐贈疫苗給台灣，捷克政府今日也宣布，將捐贈台灣3萬劑。

AZ疫苗 陳時中 捷克

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