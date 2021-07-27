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捷克將捐贈我國疫苗 外交部指示駐處保持密切聯繫

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
捷克宣布將捐贈我國疫苗，圖為去年訪台的參議長韋德齊。本報資料照片
捷克宣布將捐贈我國疫苗，圖為去年訪台的參議長韋德齊。本報資料照片

捷克將捐贈給台灣3萬劑疫苗外交部今天表示，對於過程中協助我方的捷克政府衛生、外交各相關部門、參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、外委會主席費雪（Pavel Fischer）、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人均表達由衷感謝。為確保該批疫苗順利運抵國內，外交部已指示駐捷克代表處與捷克政府相關部門保持密切聯繫，就未來運送疫苗的各項工作做好妥善安排。

外交部表示，去年疫情蔓延時，台捷雙方基於多年合作的深厚情誼，經協商後在4月1日共同簽署發布「台捷防疫合作聯合聲明」，不僅交流防疫經驗，也就防疫物資建置密切合作，台灣朝野也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩及口罩機等防疫醫療物資。今年4月28日，捷克參議院更首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA），也感謝台灣真心協助捷克對抗疫情。

捷克 疫苗 外交部

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