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民進黨收割失敗？最新民調：僅4%認為買到BNT歸功政府

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會最新民調顯示，民眾當前對鴻海創辦人郭台銘好感度高。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會最新民調顯示，民眾當前對鴻海創辦人郭台銘好感度高。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調，針對「BNT疫苗採買成功，主要應歸功於誰？民間企業或民進黨政府?」問題，民調結果一面倒顯示，68.4%認為應歸功民間企業，僅4.2%認為應歸功民進黨政府，19.2%認為民間企業與政府都有功勞，8.2%沒意見、不知道。

台灣基金會董事長游盈隆表示，這項發現很露骨地透露，台灣社會絕大多數人對這次BNT疫苗歷經波折採購成功，主要應歸功於誰這件事，心中毫無懸念，直指就是鴻海、永齡與台積電，這可以說是台灣社會的高度共識。

針對從0度到100度表達對鴻海創辦人郭台銘的感覺，民調結果從平均度數來看，台灣人對郭台銘的感情溫度是75.16度；細項來看，75.3%對郭台銘有好感，17.7%沒感覺，1.9%有反感。

游盈隆表示，這是一個非常熾熱的溫度，顯示台灣社會此刻對郭台銘的感覺燒滾滾、暖烘烘；和2019年6月同樣的調查做比較，當時郭台銘正著手參選2020年總統，但當時台灣人對郭台銘顯然相當冷淡，平均溫度只有 49.27度，但對此時此刻的郭卻熱絡到不行，顯然在台灣人心目中，郭台銘現在已經是完全不一樣的人了。

台灣民意基金會最新民調顯示，僅4%民眾認為買到BNT疫苗要歸功民進黨政府。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會最新民調顯示，僅4%民眾認為買到BNT疫苗要歸功民進黨政府。圖／台灣民意基金會提供

郭台銘 台灣人 民調

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