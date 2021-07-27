民進黨收割失敗？最新民調：僅4%認為買到BNT歸功政府

台灣民意基金會今天公布最新民調，針對「BNT疫苗採買成功，主要應歸功於誰？民間企業或民進黨政府?」問題，民調結果一面倒顯示，68.4%認為應歸功民間企業，僅4.2%認為應歸功民進黨政府，19.2%認為民間企業與政府都有功勞，8.2%沒意見、不知道。

台灣基金會董事長游盈隆表示，這項發現很露骨地透露，台灣社會絕大多數人對這次BNT疫苗歷經波折採購成功，主要應歸功於誰這件事，心中毫無懸念，直指就是鴻海、永齡與台積電，這可以說是台灣社會的高度共識。

針對從0度到100度表達對鴻海創辦人郭台銘的感覺，民調結果從平均度數來看，台灣人對郭台銘的感情溫度是75.16度；細項來看，75.3%對郭台銘有好感，17.7%沒感覺，1.9%有反感。