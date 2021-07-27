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奧運桌球摘銅 網爆「台南市府剝奪資源 逼鄭怡靜轉籍北市」

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桌球銅牌落袋 網爆料「台南市府剝奪資源又來蹭熱量」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
來自台南的鄭怡靜與宜蘭的林昀儒，昨晚以直落4的好成績擊敗法國隊，拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，市長黃偉哲特別前往鄭怡靜的歸仁老家祝賀。本報資料照片
來自台南的鄭怡靜與宜蘭的林昀儒，昨晚以直落4的好成績擊敗法國隊，拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，市長黃偉哲特別前往鄭怡靜的歸仁老家祝賀。本報資料照片

來自台南的鄭怡靜與宜蘭的林昀儒，昨晚以直落4的好成績擊敗法國隊，拿下台灣桌球史上第一面奧運混雙銅牌，市長黃偉哲特別前往鄭怡靜的歸仁老家祝賀，但隨後PTT上就有人爆掛「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」，痛批台南市政府將桌球館委外經營，剝奪桌球訓練資源，讓一手培育鄭怡靜的教練林忠雄含恨而終，鄭怡靜也不得不遷籍台北，如今鄭怡靜奮力奪得好成績，黃偉哲卻到現場蹭熱度，「無法容忍一面剝削選手，一面跑去沾光的政治垃圾」，發文引發網路上一片嘩然。

對於網路上的爆掛，市府昨晚連夜發出聲明，黃偉哲的臉書也貼出澄清，市府教育局強調，雖然網友爆料內容要再了解，但「基本上都不是在黃偉哲市長任內發生的事」。而網友對此相當不滿，認為委外在黃偉哲的任內仍然持續，黃不能甩鍋給前任市長。

教育局表示，台南市桌球有光輝歷史，創下全運會23連霸冠軍的紀錄，2015年失利、2017年第5名，黃偉哲2018年接任市長，2019年全運會台南桌球隊又拿回冠軍；而桌球館也不是在黃偉哲任內委外，2019年有議員質疑委外廠商違約，市府未再續約，目前由忠孝國中代管。而鄭怡靜台南新豐高中畢業後，前往新北輔仁大學就讀，在台北市桌球委員會延攬下，才會轉籍台北。

而據了解，台南市的桌球館是在副總統賴清德擔任台南市長時委外，2016年立委陳亭妃曾出面開記者會，表示7年前由她爭取到台南桌球館設立，但市府卻要委外，可能影響到選手的訓練，2019年桌球館遭人檢舉有人在裡面打羽球，同年陳亭妃的妹妹市議員陳怡珍也在議場上質詢，痛批委外讓台南桌球實力一蹶不振。

黃偉哲任期將在明年底屆滿，目前積極爭取連任中，坊間傳聞與陳亭妃交好的現任台南市議長郭信良，有意出馬競爭，而近期各方勢力在網路上隔空開火，炮火猛烈，昨晚的網路爆料，是否為另一戰場，在台南的政壇也引起揣測。

網友昨晚在PTT發文，指台南的桌球是在林忠雄多年努力下，才有23連霸的好成績，培訓出許多優秀的選手，包括鄭怡靜、江宏傑、蔣彭龍等，為國爭光。林忠雄本來是商人，因為喜愛桌球，而出錢出力，甚至住在桌球館內，管理選手，當年為了方便，本來只收男選手，鄭怡靜小學5年級時，被教練帶去找林，林覺得鄭怡靜很有天分，破例協助培訓，才有今天的奧運銅牌，連鄭怡靜的父親都曾說過「沒有林忠雄就沒有鄭怡靜」。

在林忠雄的積極努力下，不僅台南市有了第一座符合國際標準的桌球館，也爭取到中央每年1、200萬元的培訓經費，後來市政府卻把桌球館委外經營，連帶相關的經費也難以再申請，造成培訓困難。

林忠雄在2019年過世，去世前最大的遺憾就是這些問題，而選手因為台南資源欠缺，在林忠雄過世後，也紛紛轉到資源更好的其他縣市，文中表示「建議黃偉哲可以請問鄭怡靜父親，是多麽的感謝林忠雄老師，以及老師生前多麽怨嘆你們台南市府」，市府剝奪台南桌球資源，卻在選手獲獎後跑來蹭熱度，讓人無法原諒，「市府怎麼對得起林忠雄老師的在天之靈」。

PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
PTT昨晚有人爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」。圖／取自PTT
台南桌球教練林忠雄（圖左）已於2019年去世。圖／取自PTT
台南桌球教練林忠雄（圖左）已於2019年去世。圖／取自PTT

黃偉哲 陳亭妃

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