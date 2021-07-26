快訊

東奧桌球／氣走強敵中國 日本混雙淚贏史上桌球首金

福原愛無預警提到「台灣」 婚變復出不怕面對傷心地

痛苦指數創13年新高 王鴻薇轟政府麻木「人民怎不痛苦」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

新冠疫情持續，全台從5月中開始三級警戒，儘管明天將降為二級，但各行各業受嚴重衝擊，痛苦指數不斷上升，北市議員王鴻薇表示，今年6月，我國痛苦指數來到13年來最高，王鴻薇質疑，痛苦指數是失業率加消費物價上漲率，是該國民生狀況重要參考，現在正是台灣亞洲金融風暴以來，全民最痛苦的時刻，顯然政府梗圖網軍大內宣，解決不了民生問題。

王鴻薇說，受疫情影響，６月失業率上升到4．8%，自三級警戒以來，失業人數已高達５７萬人，受疫情影響工時縮小不及每周３５小時者，已近百萬人之多；雪上加霜的是，政府竟然放任中油連連調漲油價，更對菜價，肉價和蛋價等民生食品的漲價視若無睹，政府面對物價高漲、失業上升，反應麻木，人民怎麼可能不痛苦。

王鴻薇批評，這波漲價還沒到頭，光是6月消費者物價上升率已達到１．８９％民眾在便當加一顆魯蛋，動輒十元甚至十五元，蔬菜價格每台斤上百元所在多有，豬肉價格更是居高不下，就有肉商說還看不到天花板，政府再不作為，我們最苦的日子，可能還沒過去。

失業 王鴻薇 疫情

延伸閱讀

台美混血兒寫信救父 議員盼專案讓跨國家庭團聚

安親班大多以補習班立案 王鴻薇：有鬆綁跟沒鬆綁一樣

審議高端疫苗ACIP委員關係好？王鴻薇諷：高端水這麼深

蘇內閣螺絲掉滿地 王鴻薇：就是輪不到蘇貞昌本人負責

相關新聞

痛苦指數創13年新高 王鴻薇轟政府麻木「人民怎不痛苦」

新冠疫情持續，全台從5月中開始三級警戒，儘管明天將降為二級，但各行各業受嚴重衝擊，痛苦指數不斷上升，北市議員王鴻薇表示，...

【今日精摘】東奧台灣男子射箭隊奪銀牌／明起開放38歲以上預約疫苗

中華男子射箭隊今天一路闖關，4強賽更射下列第2種子的荷蘭隊，相隔17年再闖奧運金牌戰；最終戰中華隊雖以0：6不敵衛冕軍南韓隊，銀牌成績仍追平2004年雅典奧運的男團銀牌隊史最佳紀錄。中華男子射箭隊由魏均珩、「湯包」湯智鈞和鄧宇成獲得東奧國手資格，今天三人過關斬將，16強賽「加射」擊敗澳洲隊、8強射下大陸隊，4強賽更以6：0橫掃排第2種子的荷蘭，和衛冕軍南韓會師金牌戰。

綠白為EUA審查開戰 蔡壁如再批綠沒天良、邏輯護航高端

民眾黨立院黨團發出公文要求衛福部等部會針對國產疫苗EUA審查作專題報告，被民進黨團批評，指立法院休會期間做此要求，不符合...

應屆畢業生求職難 正國會立委籲：每月發1萬尋職津貼

台灣疫情雖已趨緩，惟日前疫情影響最鉅的期間，與畢業季重疊，6月失業率攀升至4.8%，失業人數增加8.1萬人，其中初次尋職...

砲打中央為2024？柯文哲：是不習慣講官話 不對就K下去

民進黨7月初內部民調，台北市長柯文哲的滿意度達51.1%，不滿意度卻也來到了42.2%，對於有人認為，柯文哲砲打中央是為...

影／曾擔任過製片？ 陳柏惟澄清：未說自己是製作人

刪Ｑ總部今天質疑立委陳柏惟履歷造假，並指陳柏惟曾於2018年底接受信傳媒採訪中說，「我是趁著媒體從類比開始數位化的浪潮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。