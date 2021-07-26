痛苦指數創13年新高 王鴻薇轟政府麻木「人民怎不痛苦」

新冠疫情持續，全台從5月中開始三級警戒，儘管明天將降為二級，但各行各業受嚴重衝擊，痛苦指數不斷上升，北市議員王鴻薇表示，今年6月，我國痛苦指數來到13年來最高，王鴻薇質疑，痛苦指數是失業率加消費物價上漲率，是該國民生狀況重要參考，現在正是台灣亞洲金融風暴以來，全民最痛苦的時刻，顯然政府梗圖網軍大內宣，解決不了民生問題。

王鴻薇說，受疫情影響，６月失業率上升到4．8%，自三級警戒以來，失業人數已高達５７萬人，受疫情影響工時縮小不及每周３５小時者，已近百萬人之多；雪上加霜的是，政府竟然放任中油連連調漲油價，更對菜價，肉價和蛋價等民生食品的漲價視若無睹，政府面對物價高漲、失業上升，反應麻木，人民怎麼可能不痛苦。

王鴻薇批評，這波漲價還沒到頭，光是6月消費者物價上升率已達到１．８９％民眾在便當加一顆魯蛋，動輒十元甚至十五元，蔬菜價格每台斤上百元所在多有，豬肉價格更是居高不下，就有肉商說還看不到天花板，政府再不作為，我們最苦的日子，可能還沒過去。