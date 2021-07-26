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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

綠白為EUA審查開戰 蔡壁如再批綠沒天良、邏輯護航高端

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委蔡壁如。圖／民眾黨團提供

民眾黨立院黨團發出公文要求衛福部等部會針對國產疫苗EUA審查作專題報告，被民進黨團批評，指立法院休會期間做此要求，不符合立法院職權行使，違憲違法。民眾黨立委蔡壁如再回擊，反批執政黨完全沒有邏輯、沒有天良地全面護航高端，不禁令人懷疑到底有什麼龐大利益在裡面。

蔡壁如表示，對於民進黨團稱我國EUA早在去年10月就訂出標準，「看到這新聞真的滿生氣」，食藥署唯一有公開紀錄的公告，就是去年10月27日公告國產疫苗補助計畫二期試驗人數，從原先一千人擴張到三千人，但在今年6月10號上午正式公布EUA審查標準前，其他相關科學數據標準統統都沒有。

蔡壁如進一步說，她6月10日下午質詢衛福部次長石崇良時，詢問為什麼高端6月10日下午5點要開解盲記者會，食藥署卻在上午才公告EUA審查標準，「這種先射箭再畫靶，用免疫橋接為高端量身訂做的方式，簡直拿國人生命安全作賭注」。

蔡壁如也批評，EUA審查會議紀錄到現在都沒公布，衛福部長陳時中雖答應兩周內要公布，現在也都沒有，「政府一路開綠燈，加上昨天ACIP，八天內連過兩關，簡直護航到沒有天理的地步，更可怕的是，為了護航高端，除了衛福部食藥署，連民進黨團都進來，加上綠媒的認知作戰，傾全國黨政媒之力為一家上市櫃公司護航」。

蔡壁如說，民眾黨向來支持國產疫苗發展，但國際上已經有很多款獲得FDA合格藥證，已不是使用EUA的疫苗，但政府卻要把預算先採購沒完成三期試驗、沒有二期論文發表的國產疫苗，「等於合格醫師不去看，反而看沒有考上醫師執照的密醫，究竟置國人的生命於何地？」

疫苗 蔡壁如 衛福部

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