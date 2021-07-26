應屆畢業生求職難 正國會立委籲：每月發1萬尋職津貼

台灣疫情雖已趨緩，惟日前疫情影響最鉅的期間，與畢業季重疊，6月失業率攀升至4.8%，失業人數增加8.1萬人，其中初次尋職者約9千人已占超過一成，7月應屆畢業生全面投入職場求職後，恐將會有更多初次尋職的社會新鮮人受影響。民進黨正國會立委呼籲「針對應屆畢業生發放尋職津貼」。

民進黨正國會立委余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應等人聲明指出，「尋職津貼」有其必要。由於應屆畢業生多是初次尋職，在尋職過程中相對弱勢，尋職時間較長，部分初次尋職者亦有在外租屋等生活壓力。目前紓困4.0方案雖有「青年就業獎勵計畫」，但須已就職且持續受雇同一雇主180日，無法為正在初次尋職之應屆畢業生救急。

聯合聲明建議，針對待業中的社會新鮮人，以參與就業諮詢、職涯諮商、就業研習、推介就業等就業輔導為發放資格，每個月發放1萬元「尋職津貼」，最多發放3個月。

「青年找工作，政府給津貼。」聲明指出，剛離開校園的應屆畢業青年積極尋職，各產業因疫情受影響，才準備復甦，國家應該在這最困難的時刻，作為應屆畢業青年的後盾，陪伴他們在初入社會的前幾個月，度過最艱難的一段時間。