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受蔣萬安刺激 江啟臣要他再拚一胎被打槍:我已經三胎了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣留言：「寬恒兄 好貼心！再拚一胎，『增產報國』讓少子化辦公室儘早解散！」，不過顏寬恒回覆說，「我再拼一胎？？？我和太太已經三胎了欸」。圖／取自顏寬恒臉書
國民黨主席江啟臣留言：「寬恒兄 好貼心！再拚一胎，『增產報國』讓少子化辦公室儘早解散！」，不過顏寬恒回覆說，「我再拼一胎？？？我和太太已經三胎了欸」。圖／取自顏寬恒臉書

相隔10年，國民黨立委蔣萬安上周五喜獲二寶。前立委顏寬恒在臉書表示，蔣萬安日前與他相約一起鍛鍊二頭肌，原來是為了抱二寶，「不是為了寬恒」；身為「非官方」少子化辦公室執行長的他，也立刻向祖婆求來了鎮瀾宮金好命寶寶乖乖套組送給蔣萬安二寶跟他辛苦的夫人。

顏寬恒說，蔣萬安二寶誕生真的保密到家，事前一點徵兆都沒有，好消息拖到最後一刻才公布，十分不夠意思。原來蔣萬安找他一起鍛鍊鋼鐵肌肉都是為了抱二寶，不是為了他；顏開玩笑說，自己已經當爺爺了，「不能這麼輕易拜倒萬安裙下」。

顏寬恒說，在這個少子化的時代裡，大家都在家防疫，能冒出一個蔣二寶來還是值得大家高興得，「在這個時候還敢生真的是準備好當市長了」。身為台中少子化辦公室執行長（自稱）的他，也邀請蔣萬安加入「非官方」少子化對策辦公室，顏寬恒也喊話黨主席江啟臣「要不要也再來一個」。

不過江啟臣在底下留言說，「寬恒兄 好貼心！再拚一胎，『增產報國』讓少子化辦公室儘早解散！」，獲得超過2000讚，不過顏寬恒回覆說，「我再拼一胎？？？我和太太已經三胎了欸」。

蔣萬安 少子化 顏寬恒

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