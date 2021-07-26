大使出書紀錄索羅門美日戰場 籲切莫錯估情勢輕啟戰端

我國前駐索羅門群島大使羅添宏即將出版他在索國任職期間，對當地二戰戰場考察之後的見聞錄。他在書中下註解指出，「人類應該記取教訓，慎防擦槍走火，切莫錯估情勢輕啟戰端，將人類引向滅亡。」

索國曾是我國的重要友邦之一，現已斷交，當年自陳水扁以來的每一任總統，都曾出訪過首都荷尼阿拉，也是海軍敦睦遠航支隊幾乎每一年的到訪地點。羅添宏是在台索關係出現緊張狀態下因操勞過度，緊急返國治療。他曾於2017年8月7日美國海軍陸戰隊登陸瓜島七十五週年紀念儀式中，在美軍在瓜達康納爾戰役紀念碑所在位置，代表我國政府向盟軍陣亡官兵獻花致敬。

羅添宏在恢復健康後將他在索羅門集到有關1942年8月起長達6個月的美澳聯軍與日軍在瓜達康納爾島歷次戰役的詳細資料，並寫成專書。前監察院長錢復為新作評論表示，瓜達康納爾戰役是二次大戰中盟軍在西南太平洋地區所獲得第一次勝利，對於日軍偷襲珍珠港予以報復，當時的日本山本五十六聯合艦隊司令長官也在此役為美軍擊斃。而由於此一戰役的成功，美國開始了跳島作戰計畫，最後直接進攻日本。而《我在索羅門群島》一書中，作者在每段戰史都附上當地圖片，圖文並茂。

錢復說，為了使讀者容易消化，書中加了許多人情味的故事，如兩位曾在索羅門群島服役的美國總統：一位是魚雷艇艇長甘逎迪，他的魚雷艇被日本驅逐艦由中間街撞成兩段，他和同僚在無人島上飢寒交加數日才被救回。另一位則是沒有放過一槍也沒有參加任何戰役的尼克森。

羅添宏書中自述，他駐在索國期間公餘之暇經常去探訪當年二戰戰場。有一次去看日軍第一次攻打島上韓德森機場的一木支隊遺跡，發現支隊長一木清直居然就是1937年7月7日發動蘆溝橋事變、砲轟宛平縣城而引發八年抗戰的日軍指揮官，他因此對研究二戰時期美日在索羅門群島的核心戰場—瓜達康納爾島瓜島戰役的興趣大增。

羅添宏在新作《我在索羅門群島》中表示，「美國與中國之間的關係於近年急轉直下，雙方在台海、南海及西太平洋的摩擦頻傳，每天互相叫罵出言恐嚇，一時間讓人以為兩國關係已經到達一觸即發的地步。」而「人類應該記取教訓，慎防擦槍走火，切莫錯估情勢輕啟戰端，將人類引向滅亡。」

他表示，比對過去的歷史，他發現深入了解每一場戰役所發生的英雄事蹟、悲慘故事之後，對戰爭歷史有了另一層次的體悟，並認為閱讀戰史不僅僅是了解過去偉大戰役，更重要的是記取教訓。尤其是日軍幾乎全軍覆沒的血腥嶺戰役、鱷魚溪戰役，都讓他留下了深刻印象。