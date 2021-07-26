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只降低投票年齡修憲不及格 民眾黨籲國民黨支持廢考監

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿。圖／翻攝自民眾黨團臉書直播
民眾黨立委張其祿。圖／翻攝自民眾黨團臉書直播

立法院長游錫堃昨接受前總統陳水扁訪問時表示，「以這屆立院生態，要修憲還是有困難」，完成降低投票年齡就有60分，若能廢除考試院、監察院，成績就會增加。民眾黨立委張其祿今於黨團記者會表示，若修憲只完成降低投票年齡至18歲，恐怕連60分都沒有，他也呼籲國民黨支持廢考監，「只要國民黨不贊成，基本上就不用玩」。

張其祿指出，立法院上個會期成立修憲委員會，選出39個委員、5位召委，但目前沒有實質進展，，未來若要推動修憲工程，需要至少立法委員四分之一(29人)提議，四分之三(85人)出席，出席委員四分之三(63人)決議，「說實話，光提案到成案過程就非常不容易」。

張其祿表示，若修憲要綁明年地方大選，最起碼6月就要公告，因為要有半年的公告時間，再交由人民複決，但如果花這麼大成本的修憲工程，最後只有降低投票年齡到18歲，「恐怕連60分都沒有」。

張其祿也說，廢除考監是普遍國人共識，但目前有疑義的只有國民黨，在國民黨有38位委員情況下，只要不出席就是破局，因爲出席人數至少要85位委員，而在野黨只要有任一黨團或無黨籍委員，任一部分無共識，修憲也玩不下去，「希望修憲是玩真的，籲請國民黨支持廢考監，花了這麼大工夫修憲，希望能有所成就」。

修憲 國民黨 投票

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