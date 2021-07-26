游錫堃說修憲困難 民進黨團：院長是鼓勵大家

前總統陳水扁昨在廣播節目訪立法院長游錫堃。針對本屆立法院修憲的可能性，游錫堃說，以這屆立院生態，要修憲還是有困難，「若能完成降低投票年齡，這項通過就有六十分了，若能廢除考監，成績就會向上增加」。民進黨立法院黨團指出，對修憲仍保持樂觀態度，相信游錫堃是要鼓勵各黨團，更加凝聚共識，修憲才有可能出立法院。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，修憲委員會的召委都已出爐，樂觀期待，包括降低公民投票年齡、廢考監和地方制度等憲法相關權益，都會非常努力。

副幹事長黃世杰說，依照法令規定，修憲必須要在立法院各黨共識才可能往下走，各黨已對18歲公民權抱持高度共識，還有其他議題包括修憲門檻下降調整等，各黨也熱烈提議跟討論，修憲委員會已經成立，但因疫情尚未召開，但仍保持樂觀態度，在各黨團，尋求最大共識，游錫堃拋出這議題，應該是給全體委員鼓勵，希望最大化各黨團共識。

書記長羅致政說，回顧修憲歷史，過程中總會有新的火花出現，例如立法院席次減半，各黨團還有很多要討論，相信有新的火花、新的共識， 對於修憲版本，希望在立法院討論過程中放開心胸，才能有長治久安的憲政制度。