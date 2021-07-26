韓國瑜發文追悼戰友唐慧琳 曝最掛心的對象

國民黨新北市議員唐慧琳昨天凌晨因胰臟癌病逝，享年49歲，高雄市前市長韓國瑜在臉書稱讚唐慧琳是勇敢的母親，有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家，「中華民國我們會繼續為妳守護！」

韓國瑜與唐慧琳有深厚革命情感，他稱讚唐從政以來始終堅毅、敢言，條理清晰、是非分明，在為國家社會服務奉獻的道路上無畏地勇往直前、無懼地挺身而出。

談起與唐相處的點滴，韓感觸良深，他說，去年得知唐慧琳罹癌，好朋友們錯愕又憂心，數次前往探訪，病中的唐慧琳見到大家仍然不改堅強，她也曾透露，自己最放心不下的就是年幼孩子。

韓國瑜說，外界稱慧琳是是「俠女」，但他眼中，她更是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家。過去在選戰中我有幸曾多次和慧琳並肩作戰，只要是為了國家正義、人民福祉，唐慧琳總是全力以赴、毫無保留。如今唐慧琳終於遠離病痛，盼她在天上繼續照看最放不下的幼子、雙親及最掛心的中華民國。