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孫大千：8千億紓困預算沒成人民救命錢 反變綠營私房錢

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千在臉書提出四點質疑，指8400億元的紓困預算，並沒有成為台灣人民的救命錢，而是變成了民進黨自己的私房錢。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書提出四點質疑，指8400億元的紓困預算，並沒有成為台灣人民的救命錢，而是變成了民進黨自己的私房錢。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，從交通部大手筆耗資9000萬元投入「智慧觀光虛實整合體驗先導計畫」，可以很顯然的看出，高達8400億的紓困預算，並沒有成為台灣人民的救命錢，而是變成了民進黨自己的私房錢。

孫大千提出四點質疑：一，這項計劃和紓困或者防疫有什麼關係，為什麼不把錢花在迫切需要協助的民眾身上？二，因為本土疫情導致台灣觀光業全面停擺，哀鴻遍野，為什麼不把經費直接補助觀光產業，而是花9千萬去打造一個360度的智慧觀光網站？

三，投標的三家廠商都和民進黨關係密切，或是和交通部前部長林佳龍交情匪淺，這中間有沒有量身訂作的綁標問題，或者是圍標問題？檢調單位又睡著了嗎？四，9000萬可以讓9000人得到1萬元的紓困補助；可以買到10萬劑的BNT疫苗；可以買到450台的救命神器，這都是台灣當前最需要的，林佳龍卻拿來建置一個網站，這不是糟蹋台灣人民的民脂民膏嗎？

台灣人 民進黨 孫大千

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