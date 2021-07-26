聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫大千：8千億紓困預算沒成人民救命錢 反變綠營私房錢
前立委孫大千在臉書表示，從交通部大手筆耗資9000萬元投入「智慧觀光虛實整合體驗先導計畫」，可以很顯然的看出，高達8400億的紓困預算，並沒有成為台灣人民的救命錢，而是變成了民進黨自己的私房錢。
孫大千提出四點質疑：一，這項計劃和紓困或者防疫有什麼關係，為什麼不把錢花在迫切需要協助的民眾身上？二，因為本土疫情導致台灣觀光業全面停擺，哀鴻遍野，為什麼不把經費直接補助觀光產業，而是花9千萬去打造一個360度的智慧觀光網站？
三，投標的三家廠商都和民進黨關係密切，或是和交通部前部長林佳龍交情匪淺，這中間有沒有量身訂作的綁標問題，或者是圍標問題？檢調單位又睡著了嗎？四，9000萬可以讓9000人得到1萬元的紓困補助；可以買到10萬劑的BNT疫苗；可以買到450台的救命神器，這都是台灣當前最需要的，林佳龍卻拿來建置一個網站，這不是糟蹋台灣人民的民脂民膏嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言