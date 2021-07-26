趙少康質疑高端打得過Delta病毒嗎？祝福敢打高端的人

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)同意高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫。中廣董事長趙少康說，高端做為公費施打疫苗的這天終於來到，但仍未做三期試驗的高端真的打得過Delta病毒嗎？「我佩服也祝福敢打高端疫苗的人」。

趙少康指出，蔡英文6月21日受訪時說， 7月開打只是一個目標 ，「如果仔細聽我當初講的話，是希望7月底有第一波供給，但沒有說我們一定要在什麼時候打高端疫苗，當時連解盲都還沒解盲，不知道最後會不會成功，但希望成功的話，在7月底可以有第一批供貨。」現在不但解盲成功，有了第一批供貨，而且列公費施打，恭喜蔡英文，連中三元！一切不都是依照寫好的劇本為蔡英文演出？

趙少康表示，而且時間就是那麼湊巧，台灣現有的AZ和莫德納8月就會打完，目前看來8月和9月台灣沒有什麼外國疫苗，高端剛好可以「趁虛而入」，難怪之前陳時中、行政院長蘇貞昌拚命找出各種不堪的理由阻擋鴻海創辦人郭台銘、慈濟買BNT，後來就算擋不住人民壓力讓BNT進來，也要盡力押到10月之後，就是要把8、9月空出來讓給高端。

趙少康說，不管是BNT、莫德納、嬌生、AZ，都在做完第二期人體試驗之後，拿出數萬人第三期人體試驗數據 ，才能獲得緊急使用授權EUA ，我國是全世界第一個僅僅使用中和抗體效價替代疫苗療效評估的免疫橋接方式就發給EUA的國家，而且高端號稱要在巴拉圭做的第三期人體試驗。在他看來，不過是只用區區1000人做的第二期試驗延續。

趙少康質疑，到底台灣現在有什麼緊急狀態非要發給「緊急使用」授權？現在的「緊急狀態」根本是蔡政府有意創造的 ，這樣便宜行事不重視人民生命、健康的政府，讓人民把沒走完應該走完過程的疫苗打到自己身體裡，全世界找不到第二個。

趙少康指出，美國的Novavax疫苗跟高端一樣都是棘蛋白重組疫苗， 第三期已經做了幾萬人好一段時間 ，都還沒有獲得美國的「緊急使用授權」，他們一定很不解台灣的衛福部在搞些什麼？不知道會羨慕還是害怕？

趙少康說，他很好奇台灣有多少人要打高端疫苗？有多少義和團真的相信可以刀槍不入？有多少人愛民進黨愛到願意把不知道有多少防護力的疫苗打到自己身體裡？Delta病毒在歐、美、東南亞肆虐，總有一天會來台灣，高端真的打得過Delta病毒嗎？「對於那麼相信民進黨而敢打高端疫苗的人，我佩服也祝福他們」。