辭世周年／綠白搶捧 李登輝卻成國民黨內被遺忘的主席

前總統李登輝曾任國民黨主席12年，最後卻與國民黨形同陌路。藍營雖肯定李推動民主貢獻，但對李裂解國民黨也難釋懷，李的名字早成黨內禁忌，是黨內唯一不會被提到的前主席，黨內也無「李登輝路線」餘溫。

國民黨立委林德福表示，領導人要從政清廉，能促成族群融合，國家才有希望，李登輝任台北市長任內具一定政績，當總統初期也還算中規中矩，但之後大力扶植很多黑金背景的人，還涉掏空國民黨黨產，路線也與國民黨出現分歧。

林德福說，李登輝能當總統是國民黨一路提拔，但取得權力後所做的事情卻與國民黨背道而馳，還屢屢造成黨內分裂，從新黨出走、連宋分裂，到暗挺民進黨，幫前總統陳水扁以不到4成得票當選總統，認同國民黨理念的人多討厭李。

至於推動本土化政策，林德福認為，本土化是時勢所趨的必然，並非李登輝貢獻；台灣除原住民外，多數人血脈都從對岸來，這是不可抹滅的歷史事實，但李當初推本土化，卻是要凸顯本省、外省差別，造成分裂，動機並不可取。

國民黨立委賴士葆表示，李登輝對台灣民主深化的貢獻不可抹滅，終結一黨獨大局面，卻也讓國民黨自此元氣難以恢復，對民進黨崛起貢獻大；且在兩岸路線上，李提「兩國論」，讓台灣走向實質台獨，導致兩岸走向分裂，甚至至為世界火藥庫之一。

賴士葆表示，不論是兩岸主張或引入派系鞏固權力，當前蔡英文總統就是在走李登輝路線，只是走火入魔，用社維法、促轉會等破懷民主方式為維繫政權，最後造成台灣兩極化撕裂，國家又回歸黨國一體，創造新威權，何其諷刺。

國民黨立委林為洲也同意李登輝對台灣民主化過程功不可沒，即便執政時引入地方派系、黑金，功勞仍瑕不掩瑜；但台灣推動民主選舉後，本土化是必然的趨勢，這部分不是李的貢獻。