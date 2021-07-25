快訊

高雄旗津父子落水搜救中 獨留8歲女兒在岸上

役男檢舉里長室內脫口罩被記3大過 結果大逆轉

美齡樓移轉國有案 學者：尋求國際支持

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
美齡樓移轉國有案，婦聯會聲請停止執行日前遭最高行政法院駁回確定。婦聯總會表示，會立即全員動員準備應戰，並誓言絕不低頭永不放棄。（雷倩臉書）
美齡樓移轉國有案，婦聯會聲請停止執行日前遭最高行政法院駁回確定。婦聯總會表示，會立即全員動員準備應戰，並誓言絕不低頭永不放棄。（雷倩臉書）

美齡樓移轉國有案，婦聯會聲請停止執行日前卻遭最高行政法院駁回確定。國民黨考紀會主委、律師葉慶元25日受訪表示，北高行：「不動產的沒收不會造成難以回復的損害」，並不符最高行政院法院一貫見解。師大政研所教授曲兆祥則表示，婦聯會可以向國際相關人權組織進行呼籲，嘗試爭取國際支持。

葉：裁定不合理

葉慶元指出，此案由最高行政法院第二庭裁定，第二庭在先前中華救助總會（救總）被認定為國民黨附隨組織一案中，也做了一樣的裁定，認為「不動產的沒收不會造成難以回復的損害」，但最高行政院法院一貫的見解是，不動產可能會出租、設定抵押權，恐造成難以回復的損害，顯然第二庭的見解跟一貫的見解不符。

但葉慶元表示，最高行政法院「自為裁定」的機率非常低，但最近兩次碰到黨產會認定為國民黨附隨組織的案子，都選擇自為裁定，並不合理。另外，救總、婦聯會是否為附隨組織，還在打官司中，正常情況下應可擱置此事，再依結果決定是否沒收財產。

葉慶元質疑，若兩年後官司結束，確定救總或婦聯會不是國民黨的附隨組織，但其不動產已經被拍賣掉，該怎麼回復？不動產若是租給別人，救總或婦聯會要收回使用，又該怎麼辦？他說，任何社團運作都需要地點，若把社團大樓拍賣掉，會對社團運作造成困難，都是難以回復的損害，他覺得最高行政法院的裁定完全不合理。

曲：可尋求國際支持

曲兆祥說，此事爭議性很大，涉及憲法對於個人財產權的保障，也是此案在法院纏訟已久的主要原因，而最高行政法院已做出判決，就法治國家的基本精神來說，法院的判決就是最後決定，但是對於法律的爭議，特別是對人民財產權的保護，他相信婦聯會還是會盡他們最大的努力進行「爭取」。

對於「爭取」方法，曲兆祥表示，一可爭取國內輿論的支持，另外可以向國際相關人權組織進行呼籲，「婦聯會後面的重點工作，可能在國際上的訴求會更重要」，對國際上人權保障、財產權保護等團體提出道德性訴求，看能否形成國際上的支持，因為此案在法理上確實存在極大爭議，關於國家的行政機關是否有權力認定人民的財產是另外一個政黨的附隨組織？

【更多精采內容，詳見

婦聯會 國民黨

延伸閱讀

房地價值約9.28億元 婦聯會美齡樓將移轉國有了

美齡樓轉為國有停止執行 婦聯會籲黨產會防疫勿提抗告

房地價值約為9.28億元 婦聯會美齡樓移轉國有停止執行

相關新聞

韓國瑜要唐慧琳在天上守護孩子：中華民國我們替妳守護

新北市議員唐慧琳癌逝，享年四十九歲。高雄市前市長韓國瑜在臉書稱讚唐慧琳是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發...

【今日精摘】東京單日爆1763例確診／新北議員唐慧琳癌逝

•新北市議員唐慧琳今日凌晨5時因胰臟癌病逝，許多政壇友人都發文表示哀悼之意。新北市長侯友宜也在下午發文表示，唐慧琳是名優秀敢言、正義善良的女俠，也是一位好媽媽，雖然不敵病魔，但現在已經不痛了，希望她一路好走，自己會永遠記得唐慧琳的俠氣身影。

唐慧琳癌逝 洪秀柱不捨：在另一個世界守護中華民族

新北市議員唐慧琳癌逝，享年四十九歲。曾培育並鼓勵唐慧琳參選議員的國民黨前主席洪秀柱坦言，得知這樣的噩耗「非常心痛」，希望...

民進黨內部民調：侯友宜滿意度破八成 綠攻新北超艱困

民進黨備戰2022年地方選舉，雙北市一直被視為艱困選區。民進黨7月初進行內部民調，針對雙北市長、高雄市長陳其邁進行防疫滿...

陳時中也是奧運迷 自爆今晚必看桌球混雙四強賽

中華隊「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天挺利挺進今晚4強賽。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會結束時停下腳步，詢...

陳佩琪自爆不跟柯文哲講話 她嗆「這套路..我都煩了」

台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書透露，她實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」， 因為殘劑影響了她的工作和家庭，「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。