美齡樓移轉國有案 學者：尋求國際支持

美齡樓移轉國有案，婦聯會聲請停止執行日前卻遭最高行政法院駁回確定。國民黨考紀會主委、律師葉慶元25日受訪表示，北高行：「不動產的沒收不會造成難以回復的損害」，並不符最高行政院法院一貫見解。師大政研所教授曲兆祥則表示，婦聯會可以向國際相關人權組織進行呼籲，嘗試爭取國際支持。

葉：裁定不合理

葉慶元指出，此案由最高行政法院第二庭裁定，第二庭在先前中華救助總會（救總）被認定為國民黨附隨組織一案中，也做了一樣的裁定，認為「不動產的沒收不會造成難以回復的損害」，但最高行政院法院一貫的見解是，不動產可能會出租、設定抵押權，恐造成難以回復的損害，顯然第二庭的見解跟一貫的見解不符。

但葉慶元表示，最高行政法院「自為裁定」的機率非常低，但最近兩次碰到黨產會認定為國民黨附隨組織的案子，都選擇自為裁定，並不合理。另外，救總、婦聯會是否為附隨組織，還在打官司中，正常情況下應可擱置此事，再依結果決定是否沒收財產。

葉慶元質疑，若兩年後官司結束，確定救總或婦聯會不是國民黨的附隨組織，但其不動產已經被拍賣掉，該怎麼回復？不動產若是租給別人，救總或婦聯會要收回使用，又該怎麼辦？他說，任何社團運作都需要地點，若把社團大樓拍賣掉，會對社團運作造成困難，都是難以回復的損害，他覺得最高行政法院的裁定完全不合理。

曲：可尋求國際支持

曲兆祥說，此事爭議性很大，涉及憲法對於個人財產權的保障，也是此案在法院纏訟已久的主要原因，而最高行政法院已做出判決，就法治國家的基本精神來說，法院的判決就是最後決定，但是對於法律的爭議，特別是對人民財產權的保護，他相信婦聯會還是會盡他們最大的努力進行「爭取」。

對於「爭取」方法，曲兆祥表示，一可爭取國內輿論的支持，另外可以向國際相關人權組織進行呼籲，「婦聯會後面的重點工作，可能在國際上的訴求會更重要」，對國際上人權保障、財產權保護等團體提出道德性訴求，看能否形成國際上的支持，因為此案在法理上確實存在極大爭議，關於國家的行政機關是否有權力認定人民的財產是另外一個政黨的附隨組織？

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