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唐慧琳癌逝 洪秀柱不捨：在另一個世界守護中華民族

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席洪秀柱與新北市議員唐慧琳。圖／洪秀柱辦公室提供
國民黨前主席洪秀柱與新北市議員唐慧琳。圖／洪秀柱辦公室提供

新北市議員唐慧琳癌逝，享年四十九歲。曾培育並鼓勵唐慧琳參選議員的國民黨前主席洪秀柱坦言，得知這樣的噩耗「非常心痛」，希望唐慧琳在另一個世界再也沒有病痛，可以自由自在守護中華民族、守護她一生堅持兩岸和平的信念。

唐慧琳常於政論節目上辯論兩岸關係，兩人於洪秀柱參選總統時結緣，她也擔任「青秀柱講團」講者之一。唐慧琳二○一八年想選議員又顧慮沒有經費，洪秀柱親自幫她募款：「你不要顧慮那麼多，你就出來選就對了。」最後她以第二高票勝出。

洪秀柱哽咽說「實在讓我非常難過、非常心痛」，永遠記得自己參選台南市立委的時候，唐慧琳數度南下替她站台，有一次看到唐臉色很不好，追問下唐才告知身體微恙，後續得知她罹癌的噩耗，「慧琳一直是我們精心培育的戰將，這麼年輕就折損了，我心中的悲痛真是難以言喻」。

洪秀柱說，唐慧琳會以最亮麗、最活力的形象，永遠活在每個人的心中，希望她在另一個世界再也沒有病痛，再也沒有罣礙，可以無憂無慮、自由自在守護中華民族、守護她一生堅持的信念和信仰；願她一路好走，從此離苦得樂。

洪秀柱

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