快訊

2台鐵清潔工確診…北市公布5例足跡 遍及北投家樂福、北捷多站

【黑幫揭密】跟反核派街頭開戰 前四海幫主靠2件事轟動兩岸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜要唐慧琳在天上守護孩子：中華民國我們替妳守護

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜與新北市議員唐慧琳。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜與新北市議員唐慧琳。圖／取自韓國瑜臉書

新北市議員唐慧琳癌逝，享年四十九歲。高雄市前市長韓國瑜在臉書稱讚唐慧琳是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家，盼願她在天上繼續照看最放不下的幼子、雙親、以及最掛心的中華民國，「中華民國我們會繼續為妳守護！」

韓國瑜說，唐慧琳議員這一路走來，始終堅毅、敢言，條理清晰、是非分明，在為國家社會服務奉獻的道路上無畏地勇往直前、無懼地挺身而出；去年得知唐慧琳罹癌，他與幾位好朋友錯愕又憂心，數次前往探訪，病中的的唐慧琳見到他們仍然不改堅強。

韓國瑜說，唐慧琳曾透露，自己最放心不下的就是年幼的孩子；外界都稱她是為俠女，「但在我眼中，她更是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家。」

韓國瑜回憶，過去在選戰中，他有幸曾多次和唐慧琳並肩作戰，只要是為了國家正義、人民福祉，唐慧琳總是全力以赴、毫無保留，「今天，天地同悲，而妳，丹心常在」。

韓國瑜

延伸閱讀

唐慧琳胰臟癌病逝 侯友宜發文哀悼：已經不痛了

相關新聞

韓國瑜要唐慧琳在天上守護孩子：中華民國我們替妳守護

新北市議員唐慧琳癌逝，享年四十九歲。高雄市前市長韓國瑜在臉書稱讚唐慧琳是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發...

唐慧琳癌逝 洪秀柱不捨：在另一個世界守護中華民族

新北市議員唐慧琳癌逝，享年四十九歲。曾培育並鼓勵唐慧琳參選議員的國民黨前主席洪秀柱坦言，得知這樣的噩耗「非常心痛」，希望...

民進黨內部民調：侯友宜滿意度破八成 綠攻新北超艱困

民進黨備戰2022年地方選舉，雙北市一直被視為艱困選區。民進黨7月初進行內部民調，針對雙北市長、高雄市長陳其邁進行防疫滿...

陳時中也是奧運迷 自爆今晚必看桌球混雙四強賽

中華隊「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天挺利挺進今晚4強賽。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會結束時停下腳步，詢...

陳佩琪自爆不跟柯文哲講話 她嗆「這套路..我都煩了」

台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書透露，她實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」， 因為殘劑影響了她的工作和家庭，「我...

唐慧琳胰臟癌病逝 侯友宜發文哀悼：已經不痛了

新北市議員唐慧琳今日凌晨5時因胰臟癌病逝，許多政壇友人都發文表示哀悼之意。新北市長侯友宜也在下午發文表示，唐慧琳是名優秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。