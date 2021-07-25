韓國瑜要唐慧琳在天上守護孩子：中華民國我們替妳守護

新北市議員唐慧琳癌逝，享年四十九歲。高雄市前市長韓國瑜在臉書稱讚唐慧琳是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家，盼願她在天上繼續照看最放不下的幼子、雙親、以及最掛心的中華民國，「中華民國我們會繼續為妳守護！」

韓國瑜說，唐慧琳議員這一路走來，始終堅毅、敢言，條理清晰、是非分明，在為國家社會服務奉獻的道路上無畏地勇往直前、無懼地挺身而出；去年得知唐慧琳罹癌，他與幾位好朋友錯愕又憂心，數次前往探訪，病中的的唐慧琳見到他們仍然不改堅強。

韓國瑜說，唐慧琳曾透露，自己最放心不下的就是年幼的孩子；外界都稱她是為俠女，「但在我眼中，她更是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家。」

韓國瑜回憶，過去在選戰中，他有幸曾多次和唐慧琳並肩作戰，只要是為了國家正義、人民福祉，唐慧琳總是全力以赴、毫無保留，「今天，天地同悲，而妳，丹心常在」。