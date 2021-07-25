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民進黨內部民調：侯友宜滿意度破八成 綠攻新北超艱困
民進黨備戰2022年地方選舉，雙北市一直被視為艱困選區。民進黨7月初進行內部民調，針對雙北市長、高雄市長陳其邁進行防疫滿意度調查，民調結果顯示，新北市長侯友宜的滿意度達80.1%，其中非常滿意占28.2%，有點滿意占51.9%，不滿意占11.7％，結果令黨內相當訝異。
在台北市長柯文哲方面，滿意度達51.1%，其中非常滿意占11.6%，有點滿意占39.5%；不滿意則占42.2%，其中有點不滿意占22.9%，非常不滿意占19.3%，黨內人士認為，柯文哲的滿意度雖超過五成，但不滿意度也破四成，代表警訊。
高雄市長陳其邁方面，滿意度達60.5%，其中非常滿意占22.1%，有點滿意占38.4%；不滿意度則占22.2%。
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