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陳時中也是奧運迷 自爆今晚必看桌球混雙四強賽

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今配戴奧運紀念口罩出席疫情記者會。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今配戴奧運紀念口罩出席疫情記者會。記者楊雅棠／攝影

中華隊「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天挺利挺進今晚4強賽。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會結束時停下腳步，詢問現場記者是否都有收看柔道國手楊勇緯的精彩表現，他提醒說「台灣桌球也很厲害」，透露他今晚也會收看混雙的四強賽。

陳時中在記者會中報告時，就主動提到他昨天看楊勇緯得到奧運柔道銀牌，「在疫情的低迷氣氛下，注入了怎麼講呢，『於有榮焉』的感覺」。

陳時表示，今天早上看到桌球混雙也獲勝，是「逆境下又贏回來」，雖然我們過去常常都是「被逆轉」比較多，可以看到我們去逆轉勝，展現台灣奧運代表「堅韌的毅力和高超的技術」，看了也很高興，雖然跟疫情沒有關係，「但是疫情下有這樣的表現，對我們有相當的鼓舞力量。」

疫情 奧運 記者會

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