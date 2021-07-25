陳佩琪自爆不跟柯文哲講話 她嗆「這套路..我都煩了」

台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書透露，她實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」， 因為殘劑影響了她的工作和家庭，「我已經數星期不跟老公講話了」。民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書嗆，柯文哲、陳佩琪二夫妻套路真讓人噁心厭惡，每次都把公共事務搞成夫妻床第間的話題，肉麻當有趣！

簡舒培批柯，做不好就該好好自我檢討，而不是出事就硬掰，轉不過了就找老婆發文救援，轉移焦點，「這樣的套路一再上演，你們不煩，我都說到煩了！」

柯文哲拋出有7萬多劑莫德納疫苗快到期，中央也表明將收回，久未寫臉書的陳佩琪昨天在臉書表示，聽說北市府莫德納有剩餘要被回收到中央了，心想這幾次預約循環只能預約AZ，目前能打第二劑莫德納的人又沒如此多，且又不開放混打，「所以中央回收是要如何處理？要自己另開專案打？」

陳佩琪也說，雖然支持者都叫她不要再寫臉書了，但聽到這消息，實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」， 因為殘劑影響了我的工作和家庭，「我已經數星期不跟老公講話了」她說，曾被莫德納的殘劑搞到不敢上下午班， 因為下午要處理不知如何處理的殘劑，有天搞到頭痛欲裂，她有很大的腦囊腫，水積多就頭痛 ，回家想跟老公抱怨，他竟然說「他不想聽…」。

對於陳佩琪在臉書透露，因為政府的殘劑處理，跟柯文哲冷戰，好幾周不跟柯文哲講話，簡舒培今天在臉書批評，這又是柯文哲、陳佩琪夫妻的套路，讓人噁心厭惡，每次都把公共事務搞成夫妻床第間的話題，肉麻當有趣。

簡舒培還說，柯文哲做不好就該好好自我檢討，而不是出事就硬掰，轉不過了就找老婆發文救援，轉移焦點，這樣的套路一再上演，你們不煩，我都說到煩了！