唐慧琳胰臟癌病逝 侯友宜發文哀悼：已經不痛了

新北市議員唐慧琳今日凌晨5時因胰臟癌病逝，許多政壇友人都發文表示哀悼之意。新北市長侯友宜也在下午發文表示，唐慧琳是名優秀敢言、正義善良的女俠，也是一位好媽媽，雖然不敵病魔，但現在已經不痛了，希望她一路好走，自己會永遠記得唐慧琳的俠氣身影。

侯友宜今日得知唐慧琳病逝後，在臉書發表以下貼文，表示哀悼之意。

「今天一早得知了令人難過的消息，唐慧琳議員在今天凌晨5時不敵病魔，因胰臟癌離開了我們。

慧琳議員這些年在新店、深坑、石碇、坪林及烏來地區為市民朋友服務，關心孩子們的教育及基礎建設，是位優秀敢言、正義善良的女俠，也是位疼愛孩子的好媽媽。2018年慧琳跟我都是第一次出來選舉，她認真的態度，用心、用力肯為地方付出且勤跑基層，了解基層民眾的需求，轉化成行動力，都希望讓新北市能更加進步。

生病期間，我們通過幾次電話，也探望過她，為她加油打氣，知道她很樂觀、積極的與病魔奮戰，期待她早日康復，一起回來為市民朋友們打拚，雖然結果讓人遺憾，但慧琳現在不痛了。

一路好走。友宜會永遠記得妳俠氣的身影。」