楊勇緯奪銀 陳時中：疫情間鼓舞的力量

「柔道男神」楊勇緯首度踏上奧運殿堂奪下銀牌，一夕爆紅，今天我國確診數相對少，也零死亡數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特別提到我國首在東京奧運的表現，他說，疫情低迷的氣氛下，楊勇緯奪銀，與有榮焉的感覺，就是鼓舞的力量。

東京奧運如火如荼展開，楊勇緯奪下我國這次奧運的第一面獎牌，陳時中今天在疫情記者會感性說，看到楊勇緯在疫情低迷氣氛下，注入一股與有榮焉的感覺。

此外，陳時中也注意到上午桌球混雙的比賽，他說，我國代表在逆境下又贏回來，「我們常常都是被逆轉比較多，看到我們逆轉勝，也展現出奧運代表的堅韌毅力和高超的技術。」

陳時中說，選手傑出表現出來，我們看了也很高興，雖然跟現在疫情沒有關係，但是疫情下有這樣的表現，對我們有相當的鼓舞力量。