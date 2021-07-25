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續拚奧運正名 游錫堃：只要有一點可能性 就不放棄

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
立法院長游錫堃在現場寫下《道德經》名言勉勵大家。記者曹亞沿／攝影
立法院長游錫堃在現場寫下《道德經》名言勉勵大家。記者曹亞沿／攝影

立法院長游錫堃今天上前總統陳水扁的廣播節目，暢聊政壇經驗。同時東京奧運如火如荼展開，游錫堃對此特別有感，他十分感謝日本大方地以國家規格對待台灣，展現對台灣的重視，也強調會持續努力將中華台北的名稱改為台灣，「只要有一點可能性，就不會放棄」。

游錫堃指出，這次東京奧運，日本積極展現對台灣的重視，包括進場順序、以及在東京鐵塔上將台美日國旗懸掛在一起等等舉措，雖然日本在外交上沒有正式承認台灣，但行動上是以國家的規格相待，一連串證明台日友好的行動，讓他「很感動！」

至於我國奧運國家隊正名議題，游錫堃說「只要有一點可能性，就不能放棄」，會一直持續努力，盼有朝一日能夠把「中華台北」的名稱改為「台灣」。

最後，游錫堃也在現場簽名留念，並引用《道德經》寫下「既以為人己愈有，既以與人己愈多」，勉勵自己與現場民眾。

前總統陳水扁（左）今天邀立法院長游錫堃（右）上廣播節目分享自身勵志故事。記者曹亞沿／攝影
前總統陳水扁（左）今天邀立法院長游錫堃（右）上廣播節目分享自身勵志故事。記者曹亞沿／攝影
立法院長游錫堃（右）今天上前總統陳水扁（左）的廣播節目暢聊政壇經驗。記者曹亞沿／攝影
立法院長游錫堃（右）今天上前總統陳水扁（左）的廣播節目暢聊政壇經驗。記者曹亞沿／攝影

東京奧運 游錫堃 日本

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