續拚奧運正名 游錫堃：只要有一點可能性 就不放棄
立法院長游錫堃今天上前總統陳水扁的廣播節目，暢聊政壇經驗。同時東京奧運如火如荼展開，游錫堃對此特別有感，他十分感謝日本大方地以國家規格對待台灣，展現對台灣的重視，也強調會持續努力將中華台北的名稱改為台灣，「只要有一點可能性，就不會放棄」。
游錫堃指出，這次東京奧運，日本積極展現對台灣的重視，包括進場順序、以及在東京鐵塔上將台美日國旗懸掛在一起等等舉措，雖然日本在外交上沒有正式承認台灣，但行動上是以國家的規格相待，一連串證明台日友好的行動，讓他「很感動！」
至於我國奧運國家隊正名議題，游錫堃說「只要有一點可能性，就不能放棄」，會一直持續努力，盼有朝一日能夠把「中華台北」的名稱改為「台灣」。
最後，游錫堃也在現場簽名留念，並引用《道德經》寫下「既以為人己愈有，既以與人己愈多」，勉勵自己與現場民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言