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唐慧琳遺言：感謝大家對她的愛護 不捨年幼孩子及雙親

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
唐慧琳辦公室在臉書貼文表示，唐慧琳生前曾表示，感謝大家對他的愛護與支持，最不捨的還是年幼的孩子與年邁的雙親。圖／擷至唐慧琳臉書
唐慧琳辦公室在臉書貼文表示，唐慧琳生前曾表示，感謝大家對他的愛護與支持，最不捨的還是年幼的孩子與年邁的雙親。圖／擷至唐慧琳臉書

新北市國民黨議員唐慧琳今晨5時驚傳因胰臟癌病逝，辦公室在臉書貼文證實，並代唐慧琳轉達生前遺言「此生非常感謝大家對他的愛護與支持」，最不捨的是年幼的孩子與年邁雙親。許多網友難過的到臉書留下「非常令人不捨，如此優秀的民代」、「藍軍痛失一員戰將，阿彌陀佛」等言論，希望唐慧琳一路好走。

新北市議員唐慧琳2018年投入新北市議員第八選區選戰，便以第2高票當選，經營地方有成，民眾都對她的表現相當讚賞，不料唐慧琳卻在去年傳出罹癌消息，今晨病逝。

唐慧琳辦公室在臉書貼文，表示議員最大的遺願是「兩岸和平，和中華復興！最不捨的是年幼的孩子和年邁的雙親」。唐慧琳在疫情期間仍掛心中華民國的未來、百姓和福祉，在生前也特別表示，此生非常感謝大家對她的愛護與支持。

貼文下方瞬間湧入大量留言，哀悼聲不斷，有人說「女俠祝你一路好走，感謝你的付出貢獻，無痛無病了，RIP」、「第一戰將，無雙國士，你的奮戰精神永在我心中」、「到佛祖那就沒病痛囉，一路好走..」、「又漂亮又聰明又優秀又有正義感的慧琳議員，很懷念您在電視上的仗義執言。」

網友都對這突如其來的消息感到震驚，紛紛表示不捨之情，難過國民黨失去了一名戰將，希望唐慧琳一路好走，安心離開人世。

另外，國民黨中央委員徐正文也轉述，唐慧琳父親向他表示，目前是疫情期間，尚未決定後事相關事宜，待確定後會再跟大家說明。

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