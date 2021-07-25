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「俠女」唐慧琳癌逝 同事不捨：批民進黨凶悍私下溫和

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員唐慧琳今晨病逝，令身邊好友相當難過，紛表不捨之意。圖／擷至洪孟楷臉書
新北市議員唐慧琳今晨病逝，令身邊好友相當難過，紛表不捨之意。圖／擷至洪孟楷臉書

新北市國民黨議員唐慧琳去年驚傳罹患「癌王」胰臟癌，後來在台北醫學大學附設醫院治療，日前才返家休養，不料今晨5時傳出病逝消息。新北市議員林金結表示，唐慧琳在討論議題時相當強悍，但私底人相當溫和，是個很優秀的議員，但染病後就都在家裡、醫院休息，同僚只能打電話關心，從聲音聽得出來很虛弱，得知消息後感到相當難過與遺憾。

新北市議員唐慧琳2018年投入新北市議員第八選區選戰，便以第2高票當選，積極經營地方，獲得許多鄉親讚賞，在議會也經常向前輩討教，希望能以最快速度進入狀況，為民喉舌，沒想到卻在去年傳出患得胰臟癌。

國民黨中央委員徐正文表示，唐慧琳個性很剛硬，生病後怕不想麻煩大家，幾乎都在家中或醫院自己靜養，不過因個性好，朋友多，不少人都會主動聯絡，想提供不同的治療方式，希望她趕快好起來，再為地方鄉親服務。

徐正文說，今天早上突然接到唐慧琳父親的訊息，得知她在清晨5時病逝，這麼優秀的一個人就這樣離開，感到相當難過與惋惜。

林金結指出，自己認識她多年，唐慧琳在還沒當議員的時候就會來參加國民黨的活動，這名女強人在檯面上批評民進黨政策時相當凶悍，但私底下個性其實很溫和，親切又平易近人。

林金結說，唐慧琳剛選上時，還不熟悉議事規則，時常來向自己請教，每次都很有禮貌，沒想到當唐慧琳終於摸清楚議會運作模式時，就傳出罹癌消息，這一年來都在治療、休養，通電話時可以聽得出對方語氣虛弱，今天離世消息出來，讓身邊的人與同僚都相當不捨。

新北市立委洪孟楷也在臉書貼文表示，「懷念永遠的女俠唐慧琳，浩然正氣將永存，持續心心念念著台灣民眾，過去無論是選舉、政論節目、主持、助選等等，受到您許多的幫忙跟照顧，最熱切地笑容也永遠在我們的心目中」，表達不捨之意。

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