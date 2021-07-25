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呼應邱義仁 游錫堃：當前要台灣獨立、台美建交有困難

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁每周日廣播節目常邀大咖來賓在空中對談，今天受訪者是現任立法院長游錫堃。記者曹亞沿／攝影
前總統陳水扁每周日廣播節目常邀大咖來賓在空中對談，今天受訪者是現任立法院長游錫堃。記者曹亞沿／攝影

前總統陳水扁今天在廣播節目中專訪立法院長游錫堃，游坦言，依目前局勢發展，台美建交有困難，但不是沒可能，若台美建交，入聯就有機會。

阿扁強調節目主軸是談勵志故事，但其實不免會觸及一些政治話題，阿扁7月4日訪國安會前秘書長邱義仁，邱在節目中直言「台灣要宣布獨立，確實不是台灣人民能決定」，要考慮國際情勢、國內氛圍、美國反應等，若貿然推動會引起國內緊張，美國也不贊成，這番話引起熱議。

游錫堃、陳水扁今天也呼應邱義仁的談話，他們認為，邱義仁談的觀點比較現實面，目前美國不同意、不支持台灣獨立，「邱沒講錯，但確實有想像空間」。

談起本屆立院修憲可能性，游錫堃坦言，這一屆要修憲還是有困難，「若能完成降低投票年齡，這項通過就有60分了，若能廢除考監，成績就會向上增加」。

邱義仁 游錫堃 修憲

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