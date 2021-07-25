呼應邱義仁 游錫堃：當前要台灣獨立、台美建交有困難
前總統陳水扁今天在廣播節目中專訪立法院長游錫堃，游坦言，依目前局勢發展，台美建交有困難，但不是沒可能，若台美建交，入聯就有機會。
阿扁強調節目主軸是談勵志故事，但其實不免會觸及一些政治話題，阿扁7月4日訪國安會前秘書長邱義仁，邱在節目中直言「台灣要宣布獨立，確實不是台灣人民能決定」，要考慮國際情勢、國內氛圍、美國反應等，若貿然推動會引起國內緊張，美國也不贊成，這番話引起熱議。
游錫堃、陳水扁今天也呼應邱義仁的談話，他們認為，邱義仁談的觀點比較現實面，目前美國不同意、不支持台灣獨立，「邱沒講錯，但確實有想像空間」。
談起本屆立院修憲可能性，游錫堃坦言，這一屆要修憲還是有困難，「若能完成降低投票年齡，這項通過就有60分了，若能廢除考監，成績就會向上增加」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言