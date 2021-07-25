江啟臣籲別搞台灣正名運動 綠委：悖離民意
國民黨主席江啟臣昨表示，中華隊就是我國奧運代表隊，不論為中華隊或台灣加油，都是希望選手有好的表現，能夠為國爭光，此時此刻不是搞正名運動的時候。民進黨立委許智傑指出，全世界日本、南韓、美國等媒體都稱呼我們台灣，現在是最好的時機，江啓臣很可惜，明明是國民黨中生代的人物，難道都不聽聽台灣人民尤其是年輕人的心聲嗎？國民黨悖離民意，難道不能跟隨台灣民意一次嗎？
許智傑說，國民黨已經有人跳出來提出反對主席延任的想法，現任江啟臣壓力一定很大，還有連勝文、朱立倫等大咖虎視眈眈，江啟臣這樣蹭聲量是想鞏固深藍路線基本票，「我真的建議他要跳脫共產黨和深藍國民黨的老路，才能改造國民黨，也許才更有機會連任」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言