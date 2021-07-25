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江啟臣籲別搞台灣正名運動 綠委：悖離民意

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
東京奧運昨天開幕，圖為中華隊進場。 路透社
東京奧運昨天開幕，圖為中華隊進場。 路透社

國民黨主席江啟臣昨表示，中華隊就是我國奧運代表隊，不論為中華隊或台灣加油，都是希望選手有好的表現，能夠為國爭光，此時此刻不是搞正名運動的時候。民進黨立委許智傑指出，全世界日本、南韓、美國等媒體都稱呼我們台灣，現在是最好的時機，江啓臣很可惜，明明是國民黨中生代的人物，難道都不聽聽台灣人民尤其是年輕人的心聲嗎？國民黨悖離民意，難道不能跟隨台灣民意一次嗎？

許智傑說，國民黨已經有人跳出來提出反對主席延任的想法，現任江啟臣壓力一定很大，還有連勝文、朱立倫等大咖虎視眈眈，江啟臣這樣蹭聲量是想鞏固深藍路線基本票，「我真的建議他要跳脫共產黨和深藍國民黨的老路，才能改造國民黨，也許才更有機會連任」。

國民黨 江啟臣 許智傑

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