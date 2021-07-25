游錫堃從最短副閣揆到任期最長行政院長 阿扁：命運安排
前總統陳水扁今天上午在廣播節目中訪立法院長游錫堃，回顧許多當年決策幕後及心路歷程。曾為八掌溪事件負起政治責任下台，游錫堃當時只當67天副閣揆，但之後當了3年行政院長，是民選總統以來任期最長行政院長，阿扁說「這就是命運的安排」。
聊起金融改革等過程，游錫堃回顧，當時幾度萌生辭意，阿扁也自曝曾到官邸要慰留游錫堃，為躲開媒體鏡頭，還煞費苦心。陳水扁說，台灣目前金融體質還不錯，游錫堃任內貢獻功不可沒。
兩人也聊起雪山隧道建設，雪隧是1981年動工，2004年貫通、2006年通車。游錫堃回憶說，時任行政院長的郝柏村當時刪掉雪山隧道預算，宜蘭人很生氣，當時在國會質詢的阿扁氣到丟預算書，這段歷史宜蘭人仍津津樂道。
阿扁也肯定游錫堃當行政院長任內執行力強，包含高雄流行音樂中心、衛武營藝術文化中心、南科二期、闢建中科、台中捷運建設等，游錫堃都有推一把。
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