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阿扁廣播專訪讚游錫堃：民進黨之父
前總統陳水扁每周日廣播節目常邀大咖來賓在空中對談，今天受訪者是現任立法院長游錫堃，兩人會迸出什麼火花，也讓人關注。阿扁說，游錫堃是民選總統後，做最久的行政院長，在他總統任內，游錫堃當了3年的行政院長，也是台灣政治史上，當過行政院長、立法院長的第一人。
阿扁也問游錫堃為何被叫「憨堃」，游錫堃說，祖父喊他「憨孫」，舅舅喊他「憨堃」，就一路被長輩這樣喊著。
游錫堃出身貧寒，回憶艱辛的兒時成長過程，他說，13歲那年家裡成為風災受災戶，家禽、家畜死了一片，同年喪父，他為分擔家計，14歲從宜蘭中學初二輟學，15、16歲開始工作，之後靠讀夜間部進修，一路半工半讀。
聊起政治啟蒙之路，他說，受一連串政治事件刺激影響，激發他對政治的興趣，曾為人助選，18歲參加青年黨，當過省議員、宜蘭縣長等。
游錫堃也是民進黨創黨小組成員之一，見證1986年建黨大會歷程，阿扁也稱許游錫堃是「民進黨的產婆、民進黨之父」，催生黨的誕生。
游也聊在宜蘭的治理經驗，他說，最驕傲的是宜蘭主政期間，以文化立縣為定位，他也反六輕，重視生態。
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