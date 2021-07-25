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孫大千質疑民進黨故意買不到足夠疫苗 「司馬昭之心」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，民進黨故意買不到足夠的疫苗的幕後盤算是「司馬昭之心路人皆知」。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，民進黨故意買不到足夠的疫苗的幕後盤算是「司馬昭之心路人皆知」。圖／取自孫大千臉書

中央流行疫情指揮中心宣布已採購3600萬劑疫苗，但到貨時間未訂。前立委孫大千表示，台灣究竟是買不到疫苗還是不想買疫苗？其實思考一下永齡、台積電和慈濟的例子，答案就呼之欲出，「唯有國際疫苗不足，本土疫苗才有需求」。民進黨故意買不到足夠的疫苗的幕後盤算，恐怕是「司馬昭之心路人皆知」了。

孫大千表示，為什麼永齡、台積電和慈濟基金會只花了不到50天的時間就可以買到1500萬劑的BNT，民進黨用了8個月的時間連1劑BNT都買不到？而蔡英文總統才宣布要向莫德納採購3000萬劑的次世代疫苗，不到一個月的時間，台灣就可以完成採購下單3600萬劑。那麼過去這一年的時間，民進黨都在做什麼？

孫大千說，民間團體在採購捐贈BNT疫苗的過程中，最大的問題是來自於政府的阻力，台灣向莫德納採購疫苗的過程中，也沒有看到任何來自於外部勢力的干預。那麼民進黨為什麼要一直暗示台灣人民北京政府介入阻撓台灣取得疫苗？而明明還有地方縣市政府和民間團體提出採購及捐贈疫苗的申請，民進黨為什麼放著唾手可得的上千萬劑的疫苗不要。

疫苗 民進黨 孫大千

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