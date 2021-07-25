國民黨將訂主席延選期程 常委建議陳柏惟罷免案後投票

周二起全國疫情降為二級警戒，國民黨周三中常會可望恢復實體會議，確定黨主席延選時程。初步中常委討論3個時間方案，包含速戰速決的9月底投票、10月底罷免台灣基進黨立委陳柏惟投票後，以及12月反萊豬公投前後，待常會討論。

有中常委表示，就目前看來，9月底速戰速決方案與10月底罷免陳柏惟投票後辦的討論較多，前者是為了避免主席選舉再橫生枝節，後者則是考量能將罷免陳過程的主席參選人表現，作為投票參考。

現任主席江啟臣陣營人士表示，江的態度就是在確保防疫前提下，主席選舉該怎麼辦就怎麼辦，要9月或10月投票，都尊重常委意見。

評估參選黨主席選舉的前主席朱立倫陣營人士也說，關於主席選舉期程，只要充分顧及防疫需求，一切尊重中常會決議。

黨籍立委林為洲則說，江啟臣任期將於8月19日屆滿，不論是否要延任，考量正當性，改選都不宜拖太久，應在保留足夠選務作業時間下，盡快完成投票改選。林認為，陳柏惟罷免案與國民黨主席選舉兩者較不相關，似無必要連動考慮。

黨內人士分析，部分挺江啟臣人士認為，主席選舉投票日接近反萊豬兩項公投投票日，可產生藤原效應；但事實上，不論是罷免陳柏惟或宣傳兩公投，有意參選主席者都能投入幫忙，最後對誰加分還很難說。

該人士提醒，相關對主席選舉期程過度衍生的政治策略思考，都是把黨內選舉「外部化」，讓選舉與政治行動綁在一起，恐影響外界對國民黨觀感。

近江人士表示，疫情當前，確實有人擔心現在投票影響社會觀感。至於有常委稱，江啟臣8月19日任滿就應下台。該人士說，屆時從黨代表、中央委員、中常委與黨主席都應改選，也就是所有人任期都將屆滿，按該常委標準，恐要一起總辭。