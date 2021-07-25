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駁有「夫人幫」 吳敦義：「海豚轉彎」是小語病被抹黑
吳敦義任國民黨主席期間，黨內屢傳有親夫人派干預2018年縣市長選舉、2020年不分區立委提名等黨務工作，主導黨務人事鬥爭，甚至張羅黨內庶務管理，被解讀為「夫人幫干政」。不過吳在最新自傳中首度澄清，所謂「夫人幫」是訛傳。
吳敦義在「堅毅之路」自傳中表示，吳治家如治軍，2020年剛完成金婚的妻子蔡令怡也深知吳的性格，平時雖會叨唸，對很多事情有強烈主見，有自己的朋友團，但也是以夫為重的傳統婦女，不會違背吳敦義廉潔、不徇私底線。
自傳中也肯定，吳敦義2017年參選黨主席期間，「令怡姐」領銜操盤文宣、媒體、網路、活動，令人耳目一新，是最佳助選員。
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