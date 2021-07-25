吳敦義拉朱立倫任副閣揆 馬英九：培養國民黨接班梯隊

前副總統吳敦義與新北市前市長朱立倫過去屢傳瑜亮情結，前總統馬英九近日為吳最新口述自傳「堅毅之路」轉寫推薦序時提到，其實當初吳任行政院長時，提出由朱出任副院長，就是要培養朱成為國民黨下一個接班梯隊。

馬英九在推薦序中表示，2009年他擔任總統時，請吳敦義組閣，討論到副院長人選時，吳主動提出時任桃園縣長的朱立倫是最適合人選。吳說，這個布局有深遠的政治意涵，是要培養朱成為國民黨下一個接班梯隊。

當時吳敦義就跟馬英九提到，提名朱立倫接任行政院副院長，是為了讓朱未來能參選人口最多的新北市長，為黨保疆衛土。馬英九盛讚吳敦義當時遠見，讓朱與現任新北市長侯友宜接連執掌新北市，保住了北台灣最大灘頭堡。

吳敦義自傳中也表示，他就任行政院長時的內閣僅小幅度改組，但最特殊的之處，就是將朱立倫調任行政院副院長，創下當年最年輕副閣揆紀錄，「我們給他一個嫁妝，讓他增加曝光度，半年後競選新北市長」。吳就任後第一個行程就帶著朱。

吳敦義自傳中還提到，後來出任行政院長的江宜樺，在該次內閣改組中由原研考會主委，調任內政部長，當時國民黨正培養新一批行政幹部。