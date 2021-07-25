黨工薪水再現缺口？ 國民黨黨務人士：8月必須借錢

國民黨財務再亮紅燈，8月份黨工薪水與黨務運作資金再傳出現缺口。黨務人士證實，下個月確實必須再靠借款度過，資金缺口約2000萬元，「黨內大人正在想辦法」，有信心不會影響黨工薪水與一般運作。

只不過黨內原預估，在黨主席江啟臣上任一連串撙節開支作為後，今年至少要到9月黨務經費才會有出現缺口疑慮，如今財務卻提前亮紅燈。黨務人士分析，主要應是因今年陸續推動反萊豬公投與協助推幾個罷免案，支出較多所致。

知情人士表示，黨中央近日大動作在全國22縣市推動愛心待用餐計畫，讓黨財務系統一度緊張；19日黨務主管會議中，黨務高層認為招募到的待用餐餐廳規模太少，希望再擴大招募，財務部門主管還一度當面提醒，「8月又要借錢」。

知情人士說，黨財務部門主管在19日會議上當烏鴉，還讓全力要推動愛心待用餐的黨務高層不滿，要財務主管「這件事情（指8月要借錢）不要在這裡（指19日黨務主管會議）講」，他會再想辦法。

也因黨內財務亮紅燈，在黨內任職已久的財務室藍姓主任卻選擇在7月底離職，讓知道黨財務又出現缺口的黨工擔心「案情不單純」。黨務人士表示，藍姓主任請辭，主要是因家庭因素，與黨財務無關，黨內不用過度揣測。

藍姓主任去職後，遺缺將由新北市前市府顧問、永和區長、前台北縣政府主計室主任、財政局長的江美桃接任。