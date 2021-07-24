因殘劑影響工作和家庭 陳佩琪：已數周不跟柯文哲講話

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自陳佩琪臉書。
圖/取自陳佩琪臉書。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前各地共有三批莫德納疫苗將到期，若至7月31日後無接種規畫，預約疫苗量由中央回收他用。

對此，台北市長柯文哲的太太陳佩琪在臉書指出，今天聽說北市剩餘的莫德納要被回收到中央了， 雖然支持者都叫她不要再寫臉書了，但聽到這消息，實在忍不住想寫一篇「一個醫生的殘劑人生」， 因為殘劑影響了我的工作和家庭，「我已經數星期不跟老公講話了」

她說，曾被莫德納的殘劑搞到不敢上下午班， 因為下午要處理不知如何處理的殘劑，有天搞到頭痛欲裂，她有很大的腦囊腫，水積多就頭痛 ，回家想跟老公抱怨，他竟然說「他不想聽…」。

陳佩琪說，在大醫院比開業醫好是因為醫院有很完善的殘劑預約系統，但民眾依舊前天晚上就來排隊，因為他們認為可能有人沒到，他們仍有機會，他們說沒人規定不能排隊啊，且他們都有保持安全距離。

她說，有天看診時忍不住了，問一個在早上八點鐘秒殺預約到殘劑的小夥子，問他如何預約上的，他說家裡備了十台電腦啊。

陳佩琪說，今天聽說北市府莫德納有剩餘要被回收到中央了，心想這幾次預約循環只能預約AZ，目前能打第二劑莫德納的人又沒如此多，且又不開放混打，所以中央回收是要如何處理？要自己另開專案打？ 那誰，又哪家醫院幫他們打？真好奇。

殘劑 陳佩琪 北市

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