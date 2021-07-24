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印尼台商下月包機返台 無法搭者外館提供其他班機資訊

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
印尼疫情嚴峻。圖／美聯社
印尼疫情嚴峻。圖／美聯社

印尼疫情嚴峻，在印尼台商預計搭乘印尼Garuda航空包機8月8日返台；外交部今天表示，代表處針對無法搭乘這班包機的僑民提供從雅加達轉經第三國返台的班機資訊參考和選擇。

印尼台商原預計搭乘印尼峇迪航空包機28日返台，但包機日前生變，之後改洽印尼Garuda航空包機，將於8月8日成行。

外交部今天表示，根據目前外交部及駐印尼代表處獲得的消息，印尼台商總會與印尼熱心的台商已協調安排8月8日印尼Garuda航空的包機，開放旅居印尼有返國需求的台商僑民登記搭乘。另外，駐印尼代表處也針對部份無法搭乘這班包機的僑民，提供自雅加達轉經第三國返台的班機資訊供參考及選擇。

外交部表示，外交部及駐印尼代表處持續關注印尼疫情發展及醫療能量負荷情形，透過駐處與僑界成立的「緊急抗疫中心」及社群媒體群組，提供抗疫相關資訊及資源，並適時協助僑民安排返國事宜。

外交部表示，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，可撥打我國駐印尼代表處緊急聯絡電話：+62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

印尼 外交部 台商

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