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蔣萬安po「颱風假」設計對白促入法 引勞動部澄清

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
立委蔣萬安在臉書上呼籲颱風假應盡快入法，但因附圖設計群組、對白，導致勞動部遭誤解，今發文澄清。此圖為已經修正。圖/擷取自蔣萬安臉書
立委蔣萬安在臉書上呼籲颱風假應盡快入法，但因附圖設計群組、對白，導致勞動部遭誤解，今發文澄清。此圖為已經修正。圖/擷取自蔣萬安臉書

居家辦公遇颱風該不該放「颱風假」近日引發熱議，國民黨立委蔣萬安日前也在臉書倡議颱風假應正式入法，但遭勞動部今發聲明澄清，該立委使用的是勞動部不曾加入過的「假群組、假訊息P圖」，經內部清查，勞動部不曾以部徽作為頭貼，加入該立委臉書附圖所示的群組，遑論有所謂對話及「見笑轉生氣」的退群。

針對居家上班若遇颱風，仍應照常給付勞務，勞動部表示，天然災害發生時應如何加強勞工出勤權益保障，各方意見多元，法理上，天然災害發生，無法歸責於勞工、雇主任何一方；實務上，各行業性質差異大，民生服務需求亦有不同，例如醫療院所、社福機構、水電瓦斯、公共交通等無法立即停工，也不可能所有人都一體停工，若要以「放假」概念立法強制規定颱風來襲時即全面停止勞工出勤，運作上勢必發生社會問題，必須審慎考量。

勞動部進一步指出，經查世界主要國家（地區），以美國、加拿大、英國、日本、韓國、香港及澳門為例，均未立法強制規範天然災害發生時之出勤及工資給付事項，部分則以行政指導方式，建議雇主合理對待勞工、不扣發工資等，我國目前也是如此規範。

勞動部強調，颱風來襲屬天然災害之一，天然災害發生時，勞工是否出勤，應以人身安全為首要考量，勞動部已訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風來臨時，事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，並應依據職安法相關規定，在合理可行範圍內，採取必要預防設備或措施，讓勞工免於職災

勞工如有天然災害時出勤相關疑義，勞動部官網已設置「天然災害勞工出勤權益」專區，詳細內容可查詢勞動部網頁（https://www.mol.gov.tw/topic/3067/#）。

勞動部 颱風假 職災

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