國發基金系統遭駭 李貴敏：蔡政府的「資安即國安」？

國發基金被爆系統遭駭，遭質疑恐造成企業機密外洩。國發基金回應，已緊急全面清消與補強防護，該主機存放資料無機密文件。國民黨立委李貴敏今質疑表示，民進黨政府常把「資安即國安」掛嘴邊，如此重要系統卻輕易遭攻陷，讓人搖頭。

李貴敏說，負責國內產業新創與公司轉型的國發基金創投電腦系統主機，竟遭駭客如入無人之境植入病毒程式，資安猶如唱空城計，連帶讓國內企業也暴露在資安風險中；發生如此嚴重事件，未有官員致歉，回應還避重就輕。

李貴敏說，此次事件到底哪些資料外洩？為何有系統建置保護漏洞？駭客身分背景與動機為何？事涉國家機密與資安維護，卻不見民進黨政府積極說明，即使多次爆發資安爭議，態度一貫輕忽、得過且過，螺絲掉滿地，連撿起來都懶。